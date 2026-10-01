"Темата е неудобна за правителството": Пеевски твърди за връзки на двама министри с фирмите за мантинели

"Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и за това отклониха темата", заяви пред медиите санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски. Изявлението му дойде след като от днешния дневен ред отпадна изслушването на Иван Демерджиев за мантинелите и полетите на Пеевски. Силовият министър каза, че полети на Пеевски са платени с отклонени средства от поръчки за мантинели.

Според лидера на ДПС обаче темата е изключително неудобна не за него, а за правителството на Радев.

"Ще ви покажат моите колеги цялата връзка на това правителство и на финансовия и строителния министър с фирмите за мантинели. Почваме с първата как са се случили нещата, как са поскъпнали цените. 2022 година правят ПМС за тези мантинели. Дотук 160% на базата на тази методика, която е в първия кабинет на Гълъб Донев. Всичко се дължи на тях. Интересни връзки има и за съветници в кабинета на премиера, които са чести гости на тези производители на мантинели, заради които загиват толкова хора", заяви Пеевски, но не даде повече подробности. ОЩЕ: Полетите на Пеевски и монопола върху мантинелите: Демерджиев обеща отговори много скоро

Пеевски твърди, че темата за полетите му отклонява внимението от цените

Лидерът на ДПС отново подчерта, че полетите му са заплатени от него и семейството му, като според него с този въпрос се отклонява вниманието от високите цени.

"На никого не дължа други обяснения. Министър Демерджиев изрече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека докаже, че са платени от тази фирма. Такова нещо няма. Никога моите полети не са плащани от никакви фирми за мантинели и никакви други фирми, които са свързани с тези хора. Това е една огромна лъжа, един голям популизъм, защото отклоняват темите от истинските теми на българското общество", смята Пеевски.

Според него истинската тема е, че хората изнемогват, цените хвърчат на горе.

"Отидоха в Космоса, където казах, че той трябва да отиде и може би отгоре ще види цените и този министър. Горивата, цените, услугите - нещата са чудовищни за българските граждани. Това са проблемите. Отвличат вниманието с лъжи", добави още Пеевски. ОЩЕ: "Да го кача на кораб за Марс": Делян Пеевски отговори на Демерджиев за полетите