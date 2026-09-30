Българите избират разумно ипотечно финансиране въпреки по-високите цени на жилищата

Данните на ОББ за 2026 г. показват среден срок от 25 години, съотношение дълг към доход от 36,4% и финансиране на 68,5% от стойността на имота – чувствително под регулаторните ограничения

Въпреки динамичното развитие на жилищния пазар, растящите цени на имотите и по-високия размер на отпусканите кредити, клиентите на Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, продължават да вземат информирани и балансирани решения при финансирането на нов дом.

Регулациите на БНБ определят максимален срок на ипотечния кредит до 30 години, съотношение дълг към доход (DSTI) до 50% и съотношение кредит към стойност на имота (LTV) до 85%. Данните на ОББ за 2026 г. показват, че клиентите не използват максимално допустимите параметри. Средният срок на новоотпуснатите ипотечни кредити е 25 години, средното съотношение дълг към доход е 36,4%, а средното съотношение кредит към оценка на имота е 68,5%. И трите показателя остават под границите, определени от БНБ.

„Тези данни са ясен сигнал, че клиентите подхождат отговорно към дългосрочните си финансови ангажименти и търсят баланс между желания дом и финансовото спокойствие на своето семейство. Професионалната консултация е по-важна от всякога, защото помага да се намери най-подходящото съотношение между размер на финансирането, срок, месечна вноска и дългосрочни цели“, коментира Анна Атанасова-Димитрова, изпълнителен директор „Банкиране на дребно“ в ОББ.

През 2026 г. средният размер на новоотпуснатия ипотечен кредит в ОББ достига близо 150 хил. евро, което е увеличение с около 25% спрямо предходната година. Ръстът отразява развитието на пазара на недвижими имоти, търсенето на по-големи и енергийно ефективни жилища и по-високите доходи на домакинствата.

Въпреки по-високите суми клиентите продължават да осигуряват собствено участие при покупката и избягват прекомерното финансиране. Така българите купуват по-скъпи жилища, без да поемат по-голям риск за сметка на финансовата си стабилност.

Банковите експерти на ОББ подпомагат клиентите да изберат кредит, който остава комфортен не само в момента на покупката, но и години напред. Индивидуалният подход е особено важен в условията на динамичен пазар и разнообразни възможности за финансиране.

Данните на ОББ са положителен сигнал както за развитието на ипотечния пазар, така и за финансовата култура на потребителите. Успешният ипотечен кредит не е този с най-дълъг срок или най-висока сума, а този, който позволява на хората спокойно да се наслаждават на своя нов дом и на плановете си за бъдещето.