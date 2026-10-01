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В търсене на решение с недостига на медицински сестри: Прехвърлят яслите към МОН

01 октомври 2026, 10:51 часа 653 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
В търсене на решение с недостига на медицински сестри: Прехвърлят яслите към МОН

След дългогодишни настоявания от страна на Столична община, предложението за реформа в яслената грижа и промяна на изискванията за медицинските сестри получи първа парламентарна подкрепа. Парламентарната Комисия по образованието и науката одобри на първо четене законопроект, който предвижда детските ясли да преминат под шапката на Министерството на образованието и науката (МОН) вместо към здравното ведомство, съобщиха от Столична община.

На заседанието законопроектът беше защитен от заместник-кмета по образование на Столична община Десислава Желязкова, представители на УНИЦЕФ и директори на столични детски градини, които изразиха готовност за активно съдействие при прецизирането на текстовете между двете четения.

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Междувременно от Министерството на здравеопазването за първи път представиха тълкуване на действащата нормативна уредба, според което изискването за медицинска сестра се отнася за цялото детско заведение, а не за всяка отделна група. Това дава известна гъвкавост в условията на тежка кадрова криза, но според общината мярката е недостатъчна, тъй като не решава практичните въпроси около назначаването, финансирането и възнагражденията на кадрите. Именно затова законодателната промяна остава единственото трайно решение.

В София в момента функционират 260 яслени групи, за които по досегашните правила са нужни 520 медицински сестри, а реално назначените са 364. При тези условия пред реален риск от затваряне са поставени 78 групи, което засяга над 1700 вече приети деца. Освен моментния недостиг, проблемът има и дългосрочен характер – над половината от медицинските сестри в системата са над 62-годишна възраст, докато тези под 35 години са едва 35 на брой.

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За да се преодолее кризата, Столична община предлага нов модел, при който медицинските сестри се фокусират върху профилактиката, здравното наблюдение и грижата за здравето, а педагогическите специалисти по ранно детско развитие поемат ежедневните занимания с децата. Тази концепция среща подкрепата на Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация.

Основната цел на реформата е яслите и яслените групи да се интегрират в системата на образованието, така че грижата за децата от 0 до 7 години да се управлява като единна рамка по европейските стандарти. Докато законовите промени все още предстоят да бъдат гласувани в пленарната зала на Народното събрание, от Столична община предприемат временни мерки за защита на местата на децата, като заявяват, че ще продължат да настояват за пълно и устойчиво решаване на проблема в национален мащаб.

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Детски ясли Медицински сестри Ясли
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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