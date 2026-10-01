Войната в Украйна:

Да не е задължително в яслите да работат само сестри: Законовата промяна с първа подкрепа

01 октомври 2026, 10:33 часа 604 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Да не е задължително в яслите да работат само сестри: Законовата промяна с първа подкрепа

Направена е първата стъпка към отпадане на изискването в яслите да работят само медицински сестри. Предложението на Столична община за промяна на модела на яслена грижа получи първа парламентарна подкрепа в комисията по образованието и науката към Народното събрание, която подкрепи на първо четене законопроект, предвиждащ яслите да са под шапката на Министерството на образованието и науката, а не към Министерството на здравеопазването.

Законопроектът беше подкрепен в комисията от заместник-кметa по образование на Столична община Десислава Желязкова, представители на Уницеф и директори на детски градини в София. Те заявиха и готовност за съдействие в прецизирането на текстовете между четенията.

В същото време Министерството на здравеопазването за първи път представи тълкуване на действащата нормативна уредба, според което изискването за медицинска сестра е на ниво детско заведение, а не на ниво група. Това дава възможност за реакция/повече възможности за решения в условията на настоящата кадрова криза при медицинските сестри.

Още: Ако 70-годишните яслени сестри се пенсионират, групите на 2200 деца ще бъдат закрити

Тълкуването обаче не дава отговор на редица практически въпроси – кой назначава медицинските сестри, откъде се осигуряват средствата за възнагражденията им и как се уреждат свързаните с това организационни и финансови отношения. Именно затова промяната в закона остава единствено трайно решение на проблема.

Належащ проблем

В София в момента работят 260 яслени групи, за които по действащите изисквания са необходими 520 медицински сестри. В тях обаче са назначени 364. При тези изисквания 78 яслени групи са в риск от затваряне, което засяга 1716 вече приети деца.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Именно заради този риск Столична община многократно поставя въпроса пред държавата и настоява за промяна на нормативната уредба. Общината е изпращала многократно предложения до Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и е поставяла проблема пред Народното събрание. Предложенията са обсъждани и с професионалните организации и работещите в системата, предаде БТА.

Още: "Неглижиране на малките деца и манипулации, че сестрите само сменят памперси": Медицинският синдикат възропта срещу законовите промени за яслите

Промяната е необходима не само заради настоящия недостиг. Кадровият проблем е дългосрочен, тъй като повече от половината - над 180 медицински сестри в детските градини са над 62 години, а само 35 са под 35 години. Недостигът на медицински сестри е проблем и за цялата здравна система – болници, поликлиники и други здравни структури.

Източник: БГНЕС

Затова Столична община настоява за модел, който отговаря на реалния кадрови ресурс, без да поставя под въпрос медицинската грижа за децата. Предложението е медицинските сестри да се фокусират върху медицинското наблюдение, профилактиката и здравната грижа, а педагози и специалисти по ранно детско развитие да поемат ежедневните занимания и дейности за развитието на децата.

Този подход е подкрепен от Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация. Трите организации подкрепят участието на различни специалисти в грижата за децата, като медицинската сестра запазва своята роля в медицинското наблюдение и здравната грижа.

Предложението за промяна на изискването за медицинските сестри е част от по-широката позиция на Столична община за реформа в организацията на яслената грижа. Общината настоява яслите и яслените групи да преминат към системата на Министерството на образованието и науката, така че грижата за децата от 0 до 7 години да бъде организирана като единна система и да бъде приложена Европейската рамка за за образование и грижи в ранна детска възраст.

Още: Приеха новите правила за кандидатстване в детска градина, готвят райониране като при училищата

На този етап Столична община предприема необходимите действия, за да не бъдат затваряни яслени групи и да бъдат запазени местата на вече приетите деца. Това обаче е временно решение, докато не бъде променена нормативната рамка.

Според местната власт в столицата решението на Комисията по образованието и науката е стъпка към решаването на проблем, който не засяга само София, тъй като без необходимите законодателни промени, същата криза рано или късно ще засегне и останалите градове в страната.

Предложението предстои да бъде разгледано и в пленарната зала на Народното събрание.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Детски градини Медицински сестри Ясли
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес