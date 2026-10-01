ИПИ: България пое нов външен дълг, лихвата е над 100 млн. евро годишно

България пое нов външен дълг на стойност 2.25 милиарда евро. Това не е изненада - бюджетният дефицит трябва да се финансира. Иначе казано - трябва да вземеш назаем, за да похарчиш повече, отколкото събираш. За 2026 г. планираният дефицит е 7.2 милиарда евро.

Това коментира Лъчезар Богданов, главен икономист на Института за пазарна икономика.

Според него условията по емисиите са добри, но трябва да е ясно, че времената на нулевите (или близките до нула) лихви са свършили.

Още: България изтегли нов външен дълг, вече е поела 6,5 млрд. евро задължения за годината

Само по тези емисии България ще плаща над 100 млн. евро лихви годишно, отбелязва Богданов.

"Ако през 2022 г. разходите в бюджета за лихви бяха под 350 млн. евро, за догодина те ще надхвърлят 1.4 млрд. евро - 4 пъти повече", подчертава още той.

Новият дълг

България пое нов дълг от 2,25 млрд. евро от международните финансови пазари, потвърдиха от Министерството на финансите. Страната ни излезе за втори път през годината с външна емисия.

Още: Народното събрание окончателно гласува новия външен дълг

През юли България набра 2,5 млрд. евро от външните пазари. Сега от финансовото министерство съобщават, че новите задължения в общ обем от 2,25 млрд. евро са оформени в три емисии с падежи съответно 2031, 2034 и 2044 година, а обемите им са съответно 1 млрд. евро, 750 млн. евро и 500 млн. евро.

Облигациите са емитирани в рамките на средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари.

В условията на продължаваща волатилност на международните пазари трансакцията привлече значителен инвеститорски интерес, като съвкупният обем на поръчки надхвърли 5,5 млрд. евро, коментират от финансовото министерство, според което по време на предлагането се е стигнало до намаляване на спредовете, предаде БНР.

Досега от вътрешния пазар страната ни е изтеглила задължения общо в 12 емисии, които са в обем общо от 1,75 млрд. евро.

Новопоетият държавен дълг попада в законовото ограничение от 10,1 млрд. евро, допълват от Министерството на финансите.