Китайските стоки поеха към Европа: Полша отвори блокирана граница

Полша отвори отново границата си с Беларус, съобщиха местни медии. Трафикът вече е възобновен. На контролно-пропускателния пункт Брест вече има поток от автомобили, насочващи се към Полша. Държавният граничен комитет на Беларус съобщи, че е получил официално уведомление от полската гранична охрана за отварянето на границата на 25 септември в 1:00 ч. местно време. Границата бе затворена на 9 септември заради беларуско-руските военни учения "Запад-2025“.

Беларуската страна вече започна митническото оформяне на изходящи превозни средства на пътните контролно-пропускателни пунктове, за да осигури бързото им отпътуване след официалното отваряне на движението от полска страна. Това важи и за влаковете с китайски стоки, които бяха блокирани седмици на границата.

Над 130 влака от Китай с товар за ЕС бяха блокирани там. Товарът е на стойност милиарди евро, тъй като около 3,7% от китайския износ за ЕС обикновено преминава по този маршрут.

Експерти по логистика изчислиха, че до 90% от железопътните превози между Китай и ЕС през Беларус и Полша са били спрени. Някои товари се пренасочиха през Литва или Забайкалск, но това бяха само временни решения.

Отварянето на границата е сериозно облекчение за китайските превозвачи, които се надяваха, че блокадата няма да продължи дълго.

Затварянето засегна не само Китай и Европа, но и рикошира върху Русия. Десетки транзитни влакове бяха блокирани в Казахстан, включително тези, превозващи руски стоки.