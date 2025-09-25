Войната в Украйна:

Китайските стоки поеха към Европа: Полша отвори блокирана граница

25 септември 2025, 11:24 часа 366 прочитания 0 коментара
Китайските стоки поеха към Европа: Полша отвори блокирана граница

Полша отвори отново границата си с Беларус, съобщиха местни медии. Трафикът вече е възобновен. На контролно-пропускателния пункт Брест вече има поток от автомобили, насочващи се към Полша. Държавният граничен комитет на Беларус съобщи, че е получил официално уведомление от полската гранична охрана за отварянето на границата на 25 септември в 1:00 ч. местно време. Границата бе затворена на 9 септември заради беларуско-руските военни учения "Запад-2025“.

Бързо оформяне на документи

Беларуската страна вече започна митническото оформяне на изходящи превозни средства на пътните контролно-пропускателни пунктове, за да осигури бързото им отпътуване след официалното отваряне на движението от полска страна. Това важи и за влаковете с китайски стоки, които бяха блокирани седмици на границата.

Още: Заради блокада: Общ икономически проблем притиска ЕС, Китай и Русия

Над 130 влака от Китай с товар за ЕС бяха блокирани там. Товарът е на стойност милиарди евро, тъй като около 3,7% от китайския износ за ЕС обикновено преминава по този маршрут.

Експерти по логистика изчислиха, че до 90% от железопътните превози между Китай и ЕС през Беларус и Полша са били спрени. Някои товари се пренасочиха през Литва или Забайкалск, но това бяха само временни решения.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Отварянето на границата е сериозно облекчение за китайските превозвачи, които се надяваха, че блокадата няма да продължи дълго.

Още: Сигурност срещу търговия: Полша затвори ключов маршрут за стоки по оста Китай-ЕС

Затварянето засегна не само Китай и Европа, но и рикошира върху Русия. Десетки транзитни влакове бяха блокирани в Казахстан, включително тези, превозващи руски стоки.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Полша Беларус Граница товарни влакове китайски внос
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес