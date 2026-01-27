Кои са най-предпочитаните дестинации за българите през декември 2025 г.?

Пътуванията на българите в чужбина през декември 2025 г. са 773 300 или с 6.3% повече от декември 2024 г., съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към Турция, Гърция, Румъния, Сърбия, Германия, Република Северна Македония, Австрия, Италия, Обединено Кралство и Испания.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели - 43.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 36.8%, и със служебна цел - 20.2%.

През декември 2025 г. посещенията на чужди граждани в България са 888 400 или с 6.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели.

Транзитните преминавания през страната са 30.2% (267 900) от всички посещения на чужди граждани в България.