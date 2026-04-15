Кой е виновен: Публикуваха доклада за масовото спиране на тока в Испания и Португалия през 2025 г.

Разследване на испанския Сенат посочва правителството на премиера Педро Санчес, както и ключови енергийни институции, като отговорни за безпрецедентния срив на електроснабдяването в страната и спиране на тока през 2025 г., сочат предварителните заключения, оповестени днес и цитирани от Ройтерс. Докладът на горната камара на парламента, в която мнозинство има опозиционната Народна партия, е първият, който определя конкретни отговорности за прекъсването на електрозахранването на 28 април 2025 г., засегнало големи части от Испания и Португалия.

Според деветмесечното разследване сривът не е резултат от непредвидима авария, а от натрупани структурни слабости в електроенергийната система, които са били известни предварително.

"Спирането на тока беше резултат от известна уязвимост, от система, която от известно време изпращаше предупреждения, и от липса на необходимата бдителност“, заяви пред репортери сенаторът от Народната партия Алисия Гарсия.

Още: Рядък феномен е довел да спирането на тока в Испания и Португалия през април

Повтарящи се колебания в напрежението

В предварителния доклад се посочват повтарящите се колебания в напрежението в електрическата мрежа в седмиците и месеците преди масовия срив като доказателство за нарастващи проблеми в електроенергийната система.

Комисия на Сената определя като основно отговорни за инцидента оператора на електропреносната мрежа Red Electrica и Министерството на енергетиката. Критики са отправени и към Националната комисия по пазари и конкуренция на Испания (CNMC), която според разследването не е изпълнила ефективно надзорните си функции.

Изкуствен интелект предрече кога токът ще спре в почти целия свят. Датата е съвсем скоро