"Кой ще е героят в Бюджет 2026": КНСБ организира предупредителен протест под прозорците на властта

30 октомври 2025, 07:54 часа 194 прочитания 0 коментара
"Всяка година ни пращат бюджетите в последния момент, но все още няма републикански бюджет. Най-вероятно всичко ще стане за няколко часа и как ще прочетем 400 страници за няколко часа, не знаем какво ще кажем. Най-вероятно се търси герой в парламента и ние също ще го търсим". Това заяви главният икономист на КНСБ д-р Любослав Костов пред БНТ за първия Бюджет 2026 на България в евро.  

Предупредителен протест

Костов посочи, че синдикатите организират предупредителен протест пред Министерски съвет в утрешния ден и ако той не даде резултат, ще направят многохиляден протест пред прозорците на властта. Не е нормално да се намалява минималната работна заплата, коментира икономистът. 

Любослав Костов запита управляващите точно на кого правят услуга с Бюджет 2026. 

"Искаме логично обяснение защо затова, че някой не може да управлява добре публичните финанси, се занимава с изготвянето на бюджета", недоумява Любослав Костов. Той призна, че хората ще са на минус от държавния бюджет. 

По думите му в Бюджет 2026 трябва да бъдат заложени правилно средствата, но към момента липсва правилно разпределение на държавните пари. Тази година имаше куп протести - в здравеопазването, в земеделието, в обществените медии, в транспорта и искаме да има хоризонтална политика, която да следва увеличението на заплатите в частния сектор, коментира Костов. 

Той се заяде с властта, че увеличава заплатите в МВР и в Министерство на отбраната, а няма пари за учителите и за лекарите. Бюджет 2026 не мисли за работещите хора и излиза като работещо бреме за обществото, разкритикува икономистът. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
евро държавен бюджет еврозона въвеждане на еврото България в еврозоната Бюджет 2026
