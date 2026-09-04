Колко струва килограм ябълки в Камчатка? Путин не отговори (ВИДЕО)

Колко струва килограм ябълки в Камчатка? С този въпрос се сблъска руският диктатор Владимир Путин по време на участието си в ежегодния Икономически форум във Владивосток. Отговор обаче нямаше - поне не конкретен. Вместо това Путин избълва един куп клишета, които са уж свързани с въпроса - точно както би направил недобре подготвен студент на изпит.

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"Сега се отдалечаваме от макроикономиката. Колко може да струва килограм ябълки някъде в Камчатка? Това е важен показател - колко струва килограм ябълки - но нещо друго е още по-важно: как да направим стандарта и разходите за живот по-равномерни в различните региони на Руската федерация.

Към това се стремим. Всъщност това е нашата цел - да гарантираме, че доходите на всички граждани и най-важното - способността им да се ползват от всички предимства на цивилизацията, включително в икономически план, са равни за всички семейства и всички граждани на Руската федерация. Все още има определени проблеми тук, които все още не ни позволяват да постигнем тази цел".

🍎 Putin was asked how much a kilogram of apples costs in Kamchatka. Here’s what he said



Verbatim:



“We’re moving away from macroeconomics now. How much might a kilogram of apples cost somewhere in Kamchatka? That is an important indicator — how much a kilogram of apples costs —… pic.twitter.com/cSWbzXZek3 — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2026

Предвид как точно се развиват нещата с руската икономика и особено предвид кризата с бензина заради украинските удари с далекобойни дронове, които са следствие от решението на Путин да подпали пълномащабна война с Украйна преди вече над 4,5 години, то е ясно и какви са основните "проблеми", които има предвид руският лидер.

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