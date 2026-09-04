Тръмп не се спира: Спасил Великобритания от ирански ядрен удар, Испания ще я унищожат мигрантите (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е спасил Великобритания от ядрен удар, като е започнал война срещу Иран, и отново нападна Лондон заради отказа му да бъде въвлечен в конфликта. Президентът на САЩ повтори и твърдението си в телевизионно интервю пред GB News, че части от Лондон са "зони, в които не се влиза" заради имиграцията и че полицията "се страхува" да патрулира там.

Тръмп използва случая да поднови критиките си към кмета на Лондон Садик Хан, с когото има обтегнати отношения, наричайки го "гаден човек", посочва БТА.

Тръмп направи това изявление на фона на продължаващото военно напрежение между Вашингтон и Техеран в Близкия изток заради Ормузкия проток. Жизненоважният морски енергиен маршрут беше отворен за корабоплаване преди офанзивата на САЩ (по заповед на Тръмп) и Израел срещу Иран, целяща да попречи на страната да развие ядрено оръжие. Само че след американо-иранската атака логичното се случи - иранските дронове и ракети повишиха прекалено много заплахата да плаваш през протока. "Имаме голям контрол над Ормузкия проток. Прекарваме по 30–40 кораба на нощ", увери от своя страна Доналд Тръмп, след като преди войната дневно минаваха в пъти повече плавателни съдове.

"Аз спасявам и вашата страна от заплахата", подчерта Тръмп пред британската телевизия. "Защото ако Иран имаше ядрено оръжие, по‑вероятно е да го използва в Европа. Аз спасявам вашата страна от проблем, защото те биха го използвали", докъдето иранските ракети могат да достигнат, посочи президентът на САЩ.

Trump:



I'm saving the UK from the Iranian threat.



If Iran had a nuclear weapon, they are more likely to use it in Europe than they are against America. pic.twitter.com/cFhE4ZyQQF — Clash Report (@clashreport) September 3, 2026

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"Не забравяйте, че получавате голям процент от вашия петрол от Ормузкия проток, а вие не бяхте там да ми помогнете", добави Тръмп, докато обясняваше, че САЩ можело да оттеглят подкрепата си за Великобритания по въпроса за Фолкландските острови.

"Ако не спрете хората да нахлуват в страната ви от цял свят, няма да ви остане страна", предупреди още президентът на САЩ. Според него: "Ако минете през Лондон, Лондон е съвсем различно място. Имате ужасен кмет. Той е гаден човек, неприятен човек. Той е много лош кмет. Имате престъпност, която е много висока, и Лондон е много различно място — ако вземете някого от преди 15 или 20 години и го заведете в Лондон, той няма да разбере какво се е случило. Толкова различно място."

Trump:



We didn't have crime in London. London was a very safe place.



Now a different culture has entered London. Same thing with Paris.



It's not recognizable. pic.twitter.com/JPVQltPhNk — Clash Report (@clashreport) September 3, 2026

За капак Тръмп се обърна и към Испания - според него, страната ще бъде унищожена от мигрантската криза в Сеута. Неочакваният мигрантски наплив всъщност подозрително съвпадна именно с нападките на американския президент срещу Испания, защото тя твърдо застана против войната с Иран и е против действията на Израел в Газа, като настоява за евросанкции по въпроса - ОЩЕ: Европейската служба за външна дейност заяви, че е имало руски и израелски мрежи, които са разпространявали тези измами

Trump on Spain:



Spain is going to be destroyed. pic.twitter.com/Ck3ESakp0I — Clash Report (@clashreport) September 3, 2026

Trump on Spain:



What's happened with Spain is an outrage. When I look at it, it's so sad.



It's gonna ruin their whole country. What are they doing? pic.twitter.com/fGFz09cx4J — Clash Report (@clashreport) September 3, 2026

Освен това Тръмп каза, че не би "върнал обратно" принц Хари и Меган, ако беше крал на Великобритания. "Той е много по‑добър човек от мен", отбелязва ДПА. Коментарите му дойдоха малко повече от седмица след като херцогът и херцогинята на Съсекс се върнаха във Великобритания, за да започнат нов живот след шест години в САЩ.

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