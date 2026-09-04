Германия започна производство на хиляди дронове за Украйна

Серийното производство на над 5000 дрона с голям обсег за Украйна е започнало в Германия. Първите безпилотни летателни апарати вече са сглобени в съоръжение близо до Мюнхен, съобщава известната германска медия Handelsblatt, позовавайки се на производителите на безпилотни летателни апарати Auterion и украинската компания Airlogix. Германското правителство планира да завърши поръчката до средата на 2027 година.

Интересен факт - именно вчера беше извършен арест и то на българи, защото са се опитали да подпалят площадка на германска компания от отбранителния сектор - ОЩЕ: Арест за двама българи в Германия за палеж на отбранителна фирма: Политическа поръчка

Според източници от индустрията, договорът за дроновете е на стойност приблизително 300 милиона евро. Производството е планирано и на друг обект в Източна Германия.

Още: 1000 дрона на ден срещу Русия: Зеленски обяви плановете на Украйна (ВИДЕО)

Въпросните безпилотни летателни апарати включват два модела със среден обсег и един с обсег до 1500 км. Дроновете са оборудвани със софтуера Auterion и използват изкуствен интелект, който според компаниите би трябвало да помогне на дроновете да постигнат целите си в условията на електронни противодействия.

"Това партньорство обединява това, което никоя компания не би могла да постигне сама - нашите доказани в бойни действия продукти, автономния софтуер на Auterion и индустриалните възможности на Германия", цитира Handelsblatt главния изпълнителен директор на Airlogix Виталий Колесниченко.

Германският предприемач Лоренц Майер основава Auterion в Швейцария. В момента седалището на компанията е в Съединените щати, а германското ѝ дъщерно дружество е в Мюнхен. Според Auterion, компанията наема приблизително 300 души.

Още: "Да се готвим за най-лошото от войните": Експерт иска "патрулиращи дронове" у нас