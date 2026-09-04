Делян Добрев атакува Владислав Горанов заради президентските избори

След като уж излезе от политиката, бившият енергиен министър и депутат на ГЕРБ Делян Добрев продължава да се изявява точно политически, но от безопасно място - личната си страница във Facebook. За втори път той настоя, че партията на Бойко Борисов трябва да излъчи свой кандидат за президентските избори.

Още: Делян Добрев: ГЕРБ трябва да има свой кандидат за президент, Гюров е манекен и инфлуенсър

Отделно - според Добрев ПП-ДБ не са партньор на ГЕРБ, а са опонент, противник и то "точно толкова, колкото Йотова". Специално това той го казва на бившия финансов министър и санкциониран по американския закон "Магнитски" Владислав Горанов, а впечатление прави, че публикацията на Добрев във Facebook е харесана от Цвета Караянчева, също силно лице в ГЕРБ и бивш председател на парламента.

Ето какво написа Добрев дословно

В края на четвъртия ден след конференцията в неделя продължавам да настоявам ГЕРБ да издигне тяснопартиен кандидат.

Структурите са мобилизирани и търсят реванш за загубата на последните парламентарни избори.

Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност!

P. S. Специално за Владислав Горанов ще кажа съвсем ясно: Не може да има "братоубийствена" война, ако не воюваш с брат си. ППДБ не са ни братя, Горанов, те са ни опоненти точно, колкото е Йотова.

Още: "Когато печели, печели само той. Когато губи - губи целият народ": Гюров за Радев и разкрития защо Кандев си тръгна от МВР



