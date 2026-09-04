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Делян Добрев атакува Владислав Горанов заради президентските избори

04 септември 2026, 6:09 часа 909 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Делян Добрев атакува Владислав Горанов заради президентските избори

След като уж излезе от политиката, бившият енергиен министър и депутат на ГЕРБ Делян Добрев продължава да се изявява точно политически, но от безопасно място - личната си страница във Facebook. За втори път той настоя, че партията на Бойко Борисов трябва да излъчи свой кандидат за президентските избори.

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Отделно - според Добрев ПП-ДБ не са партньор на ГЕРБ, а са опонент, противник и то "точно толкова, колкото Йотова". Специално това той го казва на бившия финансов министър и санкциониран по американския закон "Магнитски" Владислав Горанов, а впечатление прави, че публикацията на Добрев във Facebook е харесана от Цвета Караянчева, също силно лице в ГЕРБ и бивш председател на парламента.

Ето какво написа Добрев дословно

В края на четвъртия ден след конференцията в неделя продължавам да настоявам ГЕРБ да издигне тяснопартиен кандидат.

Структурите са мобилизирани и търсят реванш за загубата на последните парламентарни избори.

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Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност!

P. S. Специално за Владислав Горанов ще кажа съвсем ясно: Не може да има "братоубийствена" война, ако не воюваш с брат си. ППДБ не са ни братя, Горанов, те са ни опоненти точно, колкото е Йотова.

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Владислав Горанов Делян Добрев Андрей Гюров президентски избори 2026
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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