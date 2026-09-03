"Радев отказа да даде малко въздух на малкия бизнес": ПП за решението прагът за регистрация по ДДС да не се вдига

Опозицията в НС се възмути от решението на депутатите да отхвърлят на първо четене промени в Закона за ДДС, които предвиждаха повишаване на прага за регистрация по ДДС до 84 874 евро. Целта беше намаляване на административната и финансовата тежест за малките и микропредприятията, както и стимулиране на предприемачеството.

В мотивите на законопроекта, внесен от "Продължаваме промяната", се посочва, че по-високият праг дава възможност на новосъздадените предприятия да започнат дейност без да бъдат натоварени с режима на ДДС.

Гласовете "против" дойдоха от ДПС, а гласовете "въздържал се" - от "Прогресивна България" и ГЕРБ.

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"Отново малките търговци са най-големият проблем пред българския фиск"

Представилият предложението Ивайло Шотев от ПП разкритикува решението на упрвляващите.

"В продължение на ролята на държавата, а именно, че трябва да стои възможно най далеч от хората, да бъде арбитър, не играч днес дойде ред да представя предложението за увеличаване на прага на ДДС до максималният. Допустим по директива от сегашните 51,129 евро на 84, 874 евро. Целта на този законопроект е много ясна – да намалим административната и финансовата тежест върху микро- и малкия бизнес, който е гръбнакът на българската икономика. Повишаването на прага за задължителна регистрация по ДДС ще освободи хиляди малки търговци, занаятчии, стартиращи компании и хора, упражняващи свободни професии от допълнителна администрация и разходи. Това са средства и най-вече време, които могат да бъдат насочени към развитие, инвестиции, по-високи заплати и нови работни места", написа той.

Шотев припомни историята на казуса.

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"По време на кабинетите „Петков“ и „Денков “ прагът за задължителна регистрация по ДДС беше увеличен поетапно – от 25 565 евро на 51 129 евро, а след това на 84 874 евро. И какво се случи след това? Прагът беше върнат обратно на 51 129 евро. От правителство на Герб/ДПС/ ИТН/ ДПС И така и не разбрахме защо Днес Дежавю. Предложението не бе прието от Прогресивна България", сподели той.

"Отново фризьорските салони, ключарите, свободните професии, малките търговци и занаятчиите се превърнаха в най-големия проблем пред българския фиск? Това са хората, които всеки ден работят, плащат данъци и осигуровки, създават работни места и поемат риска да развиват собствен бизнес. И да, повишаването на прага може да има краткосрочен ефект върху приходите от ДДС. Но аз съм с убеждението, че когато оставим повече ресурс в малкия бизнес, той не изчезва – той се връща в икономиката чрез инвестиции, повече оборот, работни места, осигуровки и данъци. Говорим за бизнеси, които правят по по 140 € на ден, а нашето предложение е тези, които правят по 234 € на ден. Да не бъдат регистирани по ДДС. Какво ще им вземеш на тези хора ? А и нали после те плащат осигуровки, данък личен доход, косвени данъци и прочие. Стига да са оставени да работят, да развият своят продукт или услуга преди да бъдат затрупани в бумаги", написа Шотев.

"Наказват нормалния бизнес и не пипат олигарсите"

Николай Денков сподели неговото виждане.

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"На думи управляващите се оправдават с "наследството", на дела се възползват от него - включително от някои от най-тежките удари на модела Пеевски-Борисов върху бизнеса, които на всичкото отгоре подхранват инфлацията. Отхвърлиха предложението ни за увеличаване на прага за регистрация по ДДС на 85 хиляди евро. Точно сега, при растящи цени и две войни, които задушават малкия и среден бизнес, управляващите отказаха да намалят административната му тежест. А тя вдига и цените за потребителите. От друга страна, правителството намали продуктовите такси за електрическа и електронна техника. Четирикратно, но недостатъчно да компенсира десетократното увеличение от ГЕРБ и ДПС. Таксите сега стават "само" 2,5 пъти по-високи отпреди това увеличение. И не важи за всички типове продукти", написа Денков.

"Докато наказват нормалния бизнес и не пипат олигарсите, цените ще се вдигат. Решението от днес да се вдигне цената на природния газ за бизнеса с 45% допълва картината. И няма "наследство", с което да се оправдават повече", добави още той.

Михал Камбарев от ПП споделя разминаването между думи и действия на "Прогресивна България".

"Помните ли този кадър на Радев, когато уж го беше грижа за малкия бизнес? Думите и действията отново се разминават. Предложението беше просто: прагът за регистрация по ДДС да се вдигне и да се даде малко въздух на малкия бизнес. Да, ама не. НЕ СЕ ПРИЕ. Радев продължава „борбата с олигархията“. След майките, децата и младите семейства, сега ударът е и по малкия бизнес. А малкият бизнес е особено важен за малките населени места - там той означава работни места, доходи и шанс хората да останат да живеят в родния си край. И малкият бизнес ли вече е част от олигархията, с която се бори Радев?", попита той.