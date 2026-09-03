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Дълговете с "Боташ" са заради "Топлофикация": Обяснение на енергийния министър

03 септември 2026, 8:16 часа 750 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Дълговете с "Боташ" са заради "Топлофикация": Обяснение на енергийния министър

Няма да се съглася, че договорът с "Боташ" е неизгоден, а замразяването е признание затова, че договорът е сключен при един обстоятелства, когато не е имало алтернатива. Това, което е признание за замразяването на договора с турската компания, е, че се е променила пазарната среда и в контекста на нормалната бизнес практика е да се даде време между дружествата и максимално да бъде използван капацитетът на договора. Това заяви енергийният министър Ива Петрова пред bTV. С други думи - договорът е сключен във времена, в които е трябвало да бъдат осигурени доставки с мисъл, че може да се стигне до ситуация да няма откъде да дойдат доставки, а не във времена, в които има много източници и можеш по-лесно да се бориш за по-ниска цена - Още: Турски фирми идват да строят АМ "Черно море". Радев преди месец обяви, че няма общо с "Боташ"

Кой е виновен за дълговете по договора с "Боташ"?

Снимка: БГНЕС

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За дълговете по договора има ангажимент да се търси работещо решение. Дълговете по договора "Боташ" - те са пряко свързани с дълговете на "Топлофикация-София" към "Булгаргаз", според енергийния министър. Големият проблем по отношение на "Булгаргаз" са задълженията към "Топлофикация-София", изтъкна Ива Петрова. 

"Всички си плащаме сметките към "Топлофикация" и срещаме отговор за остаряла инфраструктурна мрежа. Ще имам разговори с "Топлофикация" затова как да се осигури качествено топлоснабдяване през зимния сезон. По-голямата тема за дълговете по "Боташ" е свързана с "Булгаргаз", прехвърли топката енергийният министър. 

По думите на Петрова, "Булгаргаз" трябва да стъпи уверено и адекватно спрямо ресурсите и активите на регионалния пазар.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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