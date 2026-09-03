Пазарите на петрол се чудят какво ще му хрумне на Тръмп

Цените на основните сортове петрол на световните пазари отчетоха мизерен спад и почти няма промяна спрямо ситуацията отпреди денонощие. Това показва платформата за следене на живо на движението на цените на CNBC.

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В момента, в неприсъствената борсова сесия европейският сорт петрол Brent е на кота 95,37 долара за барел, което е спад с 26 цента или 0,27% спрямо пика в борсовата сесия от 95,63 долара за барел, но преди почти 24 часа беше само с 2 цента по-скъп. Лекият суров петрол от САЩ е на кота 90,93 долара за барел, което е спад от само 8 цента (0,09%) след като в борсовата сесия се стигна до цена от 91,01 долара за барел, но спрямо преди денонощие има поскъпване от над 30 цента за барел.

Движението на цените се влияе най-вече от въздушните удари между САЩ и Иран, които продължават да затварят Ормузкия проток, откъдето минава над 1/5 от световната търговия със суров петрол. Според американския президент Доналд Тръмп засега няма да има нова вълна от американски удари след тази от вторник срещу сряда, но докога – несигурността влияе на пазарите, защото Тръмп публично заяви, че не му пука и не търси преговори за устойчив мир с Иран в момента. Положителна новина от 31 август – над 1,7 млн. барела петрол са минали през Ормузкия проток, което е рекорд, откакто Тръмп отприщи войната в Иран на 28 февруари, 2026 година. След това обаче дойде поредната размяна на въздушни удари между САЩ и Иран.

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