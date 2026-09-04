ПВО система, база на "Лукойл": Взривове в Сочи, атака и срещу рафинерия в Башкирия (ВИДЕА)

За втора поредна нощ руският курортен град Сочи и пристанището му са цел на масирана атака с далекобойни дронове от страна на Украйна. Официално потвърждение за случилото се има и от руска страна - в официалния канал в Телеграм на Опертивния щаб на Краснодарския край.

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"В Сочи и военната база "Сириус" се отблъсква масирана атака с дронове срещу гражданска инфраструктура (бел. ред. - как така се отблъсква атака във военна база срещу гражданска инфраструктура?!). Отломки от дронове са открити на различни места. Според предварителна информация няма пострадали.

Съобщава се за повреди по прозорците на няколко жилищни сгради, а в някои случаи са възникнали пожари, но те са били бързо потушени. Пожар е възникнал и в петролен склад", гласи съобщението. Става въпрос за петролна база на "Лукойл":

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA обаче е категоричен на база геолокализация на видеокадри, че става въпрос за атака срещу подразделение на руската противовъздушна отбрана (ПВО) в "Сириус". Там е разположена руска зенитно-ракетна система С-300 или С-400. "Сириус" се намира в района на едноименното село, на границата с Абхазия, посочва ASTRA. Местни медии съобщиха, че огромен радар е бил инсталиран точно на брега в същия район близо до плажа "Криле на Балтика".

Освен това, има данни за атака срещу петролния комплекс в Стерлитамак, Башкортостан. За момента губернаторът на Башкирия Радий Хабиров не е коментирал информацията в официалния си канал в Телеграм.

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