Слави Трифонов ще плаща двойно обезщетение на Лена Бориславова заради обидна песен

Едно от най-разпознаваемите лица на "Продължаваме промяната" Лена Бориславова е успяла да спечели и на втора инстанция делото срещу "Седем-осми" АД на Слави Трифонов, което заведе заради "Песен за Лена", пусната в социалните мрежи и партийната телевизия на ИТН "7/8" в началото на 2023 година. Бориславова, която беше депутат от ПП-ДБ, настояваше за 40 000 лв. обезщетение за уронен престиж заради въпросната песен.

На първа инстанция, Софийският градски съд, отсъди в нейна полза, но ѝ присъди 20 000 лв. обезщетение. Обаче на втора инстанция, в Апелативния съд в София Бориславова постигна пълна победа и каквото искаше - обезщетение в пълния размер на исканата от нея сума от 40 000 лв. (20 451.68 евро), съобщава в. "Сега". Отделно е законната лихва върху сумата от 28.02.2023 г. до окончателното плащане. "Седем-осми" АД трябва да плати и 1200 евро на адвокатското дружество, което е представлявало Бориславова.

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Обосновката на съда

На първо място следва да се отчете, че апелативната инстанция не приема защитата на дружеството на Слави Трифонов, че "Песен за Лена" е народно творчество. Напротив - съдиите заключват, че е специално направена от ответника.

В Апелативен съд-София съдиите казват, че "от ангажираните по делото гласни доказателства чрез разпит на свидетелите се установява, че след появата на песента ищцата е била в емоционален шок, ядосана, гневна, тревожна, притеснена, тъй като няколко дни преди това е разбрала, че е бременна и се е притеснявала за отражението на тези притеснения върху детето. Оттеглила се е от политически лидерски позиции, изпаднала в социална изолация, отменила пътувания в чужбина, отказвала участие в интервюта, не можела да спи, започнала да вдига кръвно и да има учестено сърцебиене, станала студена и индиферентна. Съдиите считат, че с песента Бориславова е "станала обект на подигравки от случайни граждани, които подвиквали изрази от песента ("хищна хиена - Лена"), когато са преминавали край нея в България и в чужбина".

Според съдиите, "обстоятелството, че ищцата е публична личност е допринесло за големия интерес и масовото разпространение на песента, като произведението е получило широк обществен отзвук, видно от представените по делото публикации, като песента е станала достояние на множество хора и е общодостъпна и към настоящия момент, което обуславя по-голям интензитет и продължителност на търпените страдания".

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Съдът смята и, че трябва да се отчете, че Бориславова е била в начален период на бременността си, "като възраженията, че в песента това обстоятелство не е споменато, е ирелевантно за отчитане, че същата е била в специфичен период, изискващ повече грижи за физическото и емоционалното здраве, като са настъпили притеснения как причиненият ѝ стрес и негативни емоции ще се отразят на бременността ѝ."

Отделно, апелативната инстанция посочва и натрупана съдебна практика в сходни случаи - в такива случаи присъжданите обезщетения са в диапазона 40 000 - 50 000 лв.