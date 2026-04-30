Козлодуй прехвърли имоти за строежа на 7-и и 8-и блок на АЕЦ

Общинските съветници в Козлодуй гласуваха преобразуването и прехвърлянето на четири общински имота на държавата за изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“. Предложението е изготвено след постъпило писмо от "АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, с което се настоява за предприемане на необходимите действия за осигуряване на терените, попадащи в границите на одобрената площадка за новите ядрени мощности.

В писмото се посочва, че имотите са нужни за подготовката и бъдещото строителство на двата блока с технология AP1000, съгласно решение на Народното събрание от 18 декември 2023 г.

Какви са прехвърлените имоти?

Имотите, които подлежат на преобразуване и прехвърляне са земеделски територии, като два от тях са ведомствени пътища, един е пасище, а четвъртият е изоставено трайно насаждение.

По предложение на кмета Маринела Николова е допуснато предварително изпълнение на решението, с аргумент защита на важен държавен и обществен интерес и предотвратяване на забавяне на проекта за новите ядрени мощности, предаде БТА.

Предстои публичните имоти след преобразуване в частни да бъдат прехвърлени безвъзмездно на държавата.

