Войната в Украйна:

Козлодуй прехвърли имоти за строежа на 7-и и 8-и блок на АЕЦ

30 април 2026, 11:44 часа
Снимка: АЕЦ Козлодуй
Общинските съветници в Козлодуй гласуваха преобразуването и прехвърлянето на четири общински имота на държавата за изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“. Предложението е изготвено след постъпило писмо от "АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, с което се настоява за предприемане на необходимите действия за осигуряване на терените, попадащи в границите на одобрената площадка за новите ядрени мощности.

В писмото се посочва, че имотите са нужни за подготовката и бъдещото строителство на двата блока с технология AP1000, съгласно решение на Народното събрание от 18 декември 2023 г.

Какви са прехвърлените имоти?

Имотите, които подлежат на преобразуване и прехвърляне са земеделски територии, като два от тях са ведомствени пътища, един е пасище, а четвъртият е изоставено трайно насаждение.

По предложение на кмета Маринела Николова е допуснато предварително изпълнение на решението, с аргумент защита на важен държавен и обществен интерес и предотвратяване на забавяне на проекта за новите ядрени мощности, предаде БТА.

Предстои публичните имоти след преобразуване в частни да бъдат прехвърлени безвъзмездно на държавата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
АЕЦ АЕЦ Козлодуй седми блок Козлодуй осми блок
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес