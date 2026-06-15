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Великобритания лишава децата от социални мрежи, Силициевата долина реагира (ВИДЕО)

15 юни 2026, 14:54 часа 713 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Великобритания лишава децата от социални мрежи, Силициевата долина реагира (ВИДЕО)

Правителството на Обединеното кралство обяви на 15 юни мащабни планове за забрана на ползването на големите социални мрежи от деца под 16 години, което бележи драстично засилване на усилията за регулиране на дигиталната сфера. Очаква се ограниченията да влязат в сила в началото на 2027 г. Целевите платформи ще включват гиганти в бранша като TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube и X.

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Премиерът Киър Стармър заяви, че е необходима решителна намеса за защита на психичното здраве и благосъстоянието на младите хора. Той определи всепроникващия характер на социалните медии като безпрецедентна заплаха за съвременното детство.

Цената за психичното здраве

„Социалните медии правят децата нещастни“, заяви Стармър, отбелязвайки, че платформите улесняват недоброжелатели да тормозят и малтретират младежите.

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Той разкритикува основния дизайн на тези приложения, описвайки ги като силно пристрастяващи инструменти, които поставят вниманието на потребителя над неговата безопасност.

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Премиерът на Великобритания предупреди, че алгоритмичните фийдове със съдържание излагат тийнейджърите на опасни материали, като същевременно активно нарушават ежедневието им, пречейки им да си напишат домашните, да играят навън или да спят достатъчно.

Размишлявайки върху собственото си детство през 70-те години, Стармър призна, че макар израстването никога да не е било лесно, предишните поколения не са били принудени да се справят с технология, която нахлува във всеки аспект на живота. „Почти невъзможно е да се избяга“ от нея и тя записва завинаги всяка тийнейджърска грешка, каза той.

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Противопоставяне на технологичния фатализъм

Стармър призна мащаба на предизвикателството в областта на регулирането, но призова обществеността да се противопостави на налаганата от Силициевата долина теза, че технологичното господство е неизбежно.

„Някои технологични компании искат да ни внушат, че социалните медии са неизменни, че са част от някакъв почти естествен ред, но ние трябва да се противопоставим на този вид „научена безпомощност“. Ние имаме възможност да действаме. Можем да променим нещата и ще го направим", заяви той.

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Реакциите на индустрията

Предложената забрана веднага предизвика остра реакция от страна на големите технологични компании, което подготви почвата за продължителен конфликт между Лондон и Силициевата долина.

Ръководители в YouTube предупредиха, че налагането на пълна забрана върху утвърдени платформи може неволно да изложи децата на опасност. Те изтъкнаха, че това ще подтикне младите потребители към анонимни, нерегулирани и потенциално опасни кътчета в интернет.

Говорител на гиганта за видео стрийминг защити платформата като „жизненоважен ресурс“ за младите хора, родителите и педагозите. „От повече от десетилетие инвестираме в разработени от експерти, подходящи за възрастта преживявания и стандартни защитни мерки за тийнейджърите и ще продължим да го правим“, заяви представителят на YouTube. „Цялостните забрани изтласкват децата от такива подбрани, контролирани и полезни преживявания и ги насочват към анонимни, по-малко безопасни услуги".

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Великобритания YouTube социални мрежи Силициева долина
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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