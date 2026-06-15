Великобритания лишава децата от социални мрежи, Силициевата долина реагира (ВИДЕО)

Правителството на Обединеното кралство обяви на 15 юни мащабни планове за забрана на ползването на големите социални мрежи от деца под 16 години, което бележи драстично засилване на усилията за регулиране на дигиталната сфера. Очаква се ограниченията да влязат в сила в началото на 2027 г. Целевите платформи ще включват гиганти в бранша като TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube и X.

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Премиерът Киър Стармър заяви, че е необходима решителна намеса за защита на психичното здраве и благосъстоянието на младите хора. Той определи всепроникващия характер на социалните медии като безпрецедентна заплаха за съвременното детство.

We are banning social media access for under 16s.



These days kids must find their feet in a world where technology intrudes into every area of their life.



I just can’t let that go on anymore. So we’re giving children their childhoods back. pic.twitter.com/jn7iQrcwk8 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 15, 2026

Цената за психичното здраве

„Социалните медии правят децата нещастни“, заяви Стармър, отбелязвайки, че платформите улесняват недоброжелатели да тормозят и малтретират младежите.

Той разкритикува основния дизайн на тези приложения, описвайки ги като силно пристрастяващи инструменти, които поставят вниманието на потребителя над неговата безопасност.

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Премиерът на Великобритания предупреди, че алгоритмичните фийдове със съдържание излагат тийнейджърите на опасни материали, като същевременно активно нарушават ежедневието им, пречейки им да си напишат домашните, да играят навън или да спят достатъчно.

Размишлявайки върху собственото си детство през 70-те години, Стармър призна, че макар израстването никога да не е било лесно, предишните поколения не са били принудени да се справят с технология, която нахлува във всеки аспект на живота. „Почти невъзможно е да се избяга“ от нея и тя записва завинаги всяка тийнейджърска грешка, каза той.

Keir Starmer:



Social media is making children unhappy. It's making it easier for bullies to harass and abuse them.



It could even be harming their mental health, exposing them to content that is dangerous because that's what grabs the attention. It's designed to be addictive.… pic.twitter.com/pzbku1q3zh — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

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Противопоставяне на технологичния фатализъм

Стармър призна мащаба на предизвикателството в областта на регулирането, но призова обществеността да се противопостави на налаганата от Силициевата долина теза, че технологичното господство е неизбежно.

„Някои технологични компании искат да ни внушат, че социалните медии са неизменни, че са част от някакъв почти естествен ред, но ние трябва да се противопоставим на този вид „научена безпомощност“. Ние имаме възможност да действаме. Можем да променим нещата и ще го направим", заяви той.

Keir Starmer:



Some technology companies want us to think that social media is unchangeable, part of an almost natural order.



But we have to resist that kind of learned helplessness.



We have agency. We can change it and we will.



Yes, it’s hard. pic.twitter.com/1MAyT75ngX — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

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Реакциите на индустрията

Предложената забрана веднага предизвика остра реакция от страна на големите технологични компании, което подготви почвата за продължителен конфликт между Лондон и Силициевата долина.

Ръководители в YouTube предупредиха, че налагането на пълна забрана върху утвърдени платформи може неволно да изложи децата на опасност. Те изтъкнаха, че това ще подтикне младите потребители към анонимни, нерегулирани и потенциално опасни кътчета в интернет.

Говорител на гиганта за видео стрийминг защити платформата като „жизненоважен ресурс“ за младите хора, родителите и педагозите. „От повече от десетилетие инвестираме в разработени от експерти, подходящи за възрастта преживявания и стандартни защитни мерки за тийнейджърите и ще продължим да го правим“, заяви представителят на YouTube. „Цялостните забрани изтласкват децата от такива подбрани, контролирани и полезни преживявания и ги насочват към анонимни, по-малко безопасни услуги".

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