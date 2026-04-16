Трайков иска български компании в проекта за новите блокове на АЕЦ "Козлодуй“

Силното участие на български компании в проекта за изграждане на 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй“ е ключово за икономическото развитие на Северозападна България и цялата страна. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, който се срещна с посланика на Южна Корея у нас Н.Пр. Донг-бе Ким и ръководството на Hyundai Engineering and Construction, съобщиха от министерството.

Основна тема на разговора бе напредъкът по изграждане на новите блокове на площадката на АЕЦ "Козлодуй“. Трайков приветства ангажимента на корейската страна да възложи 30 на сто от дейностите на български компании. По неговите думи експертизата и дългогодишният опит на България при експлоатацията на ядрени мощности я превръщат в сигурен и надежден партньор при реализацията на подобни мащабни проекти.

Удължаване на договора за инженеринг

Корейската страна информира за напредъка по проекта и необходимостта по него да бъдат извършени нови дейности чрез удължаване на договора за инженеринг, чиито срок изтече на 4 март. Изпълнителите от Hyundai Engineering and Construction подчертаха, че при удължаването на този срок в клаузите ще бъдат включени нови инженерни дейности, така че работата по проекта да не спира и това да създаде риск от необосновани закъснения.

Имаме травматичен опит от други подобни проекти, при които с безкрайно удължаване и липса на контрол върху цената в крайна сметка се стига до провал, каза Трайков и акцентира върху необходимостта новите мощности в АЕЦ „Козлодуй“ да бъдат изградени при фиксирани цени.

"Като една от мерките срещу необосновано оскъпяване съм поискал официално терените, необходими на площадката на новите мощности, да бъдат отчуждавани на нормални цени“, отбеляза той, припомняйки как през 2025 г. се готвеше сделка за покупка на 68 дка на цена от 100 млн. евро. Трайков настоя пред корейската страна за интензифициране на работата и мобилизиране на всички налични ресурси, които да осигурят необходимия напредък по проекта.

