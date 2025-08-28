Кремъл: Ситуацията с бензина е под контрол

Вътрешният пазар на горива в Русия е напълно зареден и ситуацията е под контрол, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от БТА.

В ежедневен конферентен разговор с репортери той заяви, че има различни причини за колебанията в цените на горивата. Правителството предприема активни мерки, за да гарантира, че цените на бензина и енергията остават стабилни, допълни Песков.

Някои руски региони съобщават за недостиг на бензин и дълги опашки на бензиностанциите след неотдавнашните украински удари срещу руски петролни рафинерии.

В неделя Украйна предприе атака с дронове срещу Русия, което доведе до намаляване на капацитета на един от реакторите на Курската АЕЦ, една от най-големите в Русия, и предизвика огромен пожар в терминал за износ на гориво в пристанището Уст Луга.

Също така пожарът в нефтената рафинерия в Новошахтинск в руската Ростовска област, причинен от украинска атака с дронове, гореше в продължение на няколко дни.

