Войната в Украйна:

Кремъл: Ситуацията с бензина е под контрол

28 август 2025, 16:29 часа 136 прочитания 0 коментара
Кремъл: Ситуацията с бензина е под контрол

Вътрешният пазар на горива в Русия е напълно зареден и ситуацията е под контрол, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от БТА.

В ежедневен конферентен разговор с репортери той заяви, че има различни причини за колебанията в цените на горивата. Правителството предприема активни мерки, за да гарантира, че цените на бензина и енергията остават стабилни, допълни Песков.

Някои руски региони съобщават за недостиг на бензин и дълги опашки на бензиностанциите след неотдавнашните украински удари срещу руски петролни рафинерии.

Още: Криза: Русия удължи забраната за износ на бензин

В неделя Украйна предприе атака с дронове срещу Русия, което доведе до намаляване на капацитета на един от реакторите на Курската АЕЦ, една от най-големите в Русия, и предизвика огромен пожар в терминал за износ на гориво в пристанището Уст Луга.

Също така пожарът в нефтената рафинерия в Новошахтинск в руската Ростовска област, причинен от украинска атака с дронове, гореше в продължение на няколко дни.

Цената на бензина в Русия се повиши, опашките по бензиностанциите остават

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Бензин руска икономика Дмитрий Песков бензиностанции информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес