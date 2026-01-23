Кристалина Георгиева в Давос: Идва цунами от изкуствен интелект

Цунами от изкуствен интелект (ИИ) ще удари пазара на труда. Това каза Кристалина Георгиева, управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ), на дискусия относно рисковете и възможностите, оформящи световните икономически перспективи проведена в павилиона на ОАЕ на годишната среща на Световния икономически форум през 2026 г. в Давос, предаде БТА.

Въздействието на ИИ върху пазара на труда

Събитието събра световни лидери, които разгледаха променящата се динамика на световната икономика и въздействието на ИИ върху пазара на труда на фона на ускоряващите се икономически и технологични промени.

"Изкуственият интелект бързо променя икономиките. Някои роли се разрастват, други изчезват. Трябва да инвестираме в умения и да подготвим обществото. Светът като цяло вече преживява появата на ИИ, но аз се тревожа за съчетанието от възможности, които са много по-силни на някои места, отколкото на други“, посочи управляващият директор на МВФ.

Георгиева посочи три ключови възможности, които са в основата на успеха на ОАЕ: текуща регулаторна реформа, включително усилия за намаляване на бюрокрацията, устойчива икономическа диверсификация, илюстрирана от секторите, различни от петролния, които сега представляват повече от 75% от БВП на ОАЕ, дългосрочни инвестиции в човешки капитал, умения и приобщаване.

