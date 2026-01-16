Кристалина Георгиева посочи рисковете пред световната икономика

Основните рискове пред световната икономика са свързани с геополитическите напрежения и бързите технологични промени, включително възможността инвестициите в изкуствен интелект да не доведат до очакваното повишаване на производителността. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в интервю за Ройтерс по време на посещението си в Украйна. Тя подчерта, че редица държави не са успели да изградят достатъчни резерви за справяне с бъдещи шокове.

Устойчивост на световната икономика въпреки търговските сътресения

Актуализираните прогнози на МВФ за глобалния икономически растеж, които ще бъдат публикувани следващата седмица, ще потвърдят устойчивостта на световната икономика въпреки търговските сътресения и ще отчетат „доста силен“ растеж, посочи още тя.

По думите ѝ търговските шокове не са отклонили глобалната икономика от траекторията ѝ на растеж, въпреки че рисковете остават, но са насочени по-скоро в посока на понижение.

Георгиева намекна, че фондът може отново леко да повиши прогнозите си, след като през октомври увеличи очакванията си за растежа на световния брутен вътрешен продукт през 2025 г. до 3,2 на сто от 3 на сто.

МВФ ще публикува януарската си актуализация на световната икономическа перспектива на 19 януари.

По думите на Георгиева фондът вече има около 50 активни програми за финансово подпомагане и се подготвя за възможността още страни да потърсят подкрепа.

Георгиева определи икономическите резултати на САЩ като „впечатляващи“ въпреки въведените през миналата година мита от президента Доналд Тръмп, като отбеляза, че въздействието им е било ограничено, тъй като нивата на тарифите са останали под първоначално обявените и повечето държави са се въздържали от ответни мерки.