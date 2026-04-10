Войната в Иран пренарежда туристическия пазар: Кои са предпочитаните дестинации и къде е България

Войната в Близкия изток доведе до преструктуриране на туристическите пазари. Беше загубен пазарът в Средния и Близкия изток, както и други пазари, които се използват като свързваща дестинация – летищата в Дубай и Доха. Това, от своя страна, предизвика отлагане или анулиране на пътуванията на голяма част от туроператорите, които са локализирани в Европа. Те пренасочиха своите пазари към европейски дестинации и към дестинации в Северна Африка – Мароко, Карибския басейн. Това обясни за Actualno.com директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов.

Той обясни, че приемащите туроператори са започнали да създават стратегически партньорства, за да привлекат туристи от задокеанските пазари – Япония, Китай, Южна Корея, Австралия и САЩ.

Как се преструктурира пазарът?

„Имам ръст на записванията за Италия – Сицилия и Пулия. Там ръстът е с 30% на немския пазар. Значителен ръст от 32% на записванията към курорти в Испания. 16% ръст на записванията за Мароко. И България е в този кръг. Ние вече усещаме натиска, който е към нови дестинации. Очертаваме се като сигурна дестинация, която ще приеме повече туристи през този летен сезон. Вече видяхме, че има откриване на нови авиолинии от летище Варна. Така ще продължи и с летищата в Бургас, Пловдив и София“, посочи експертът.

Драганов обясни, че дори и в момента София е пълна с туристи и се очаква този наплив да продължи през целия летен сезон. „Ако има каквото и да е съживяване и мир в Средния изток, ние очакваме и значителен туризъм от държавата Израел. Традиционно те намират България като сигурна дестинация“, припомни той.

По думите му към момента търсенето за България е увеличено с 16% в сравнение с миналата година.

Какви са цените?

Относно цените Драганов обясни, че се наблюдават значителни намаления, които се дават и от превозвачи, и от хотелиери. „В този момент не е важна единичната цена, а е важно броят на тези, които ще дойдат като посетители. И самолетите, и капацитета на хотелите са изчислени при 75% заетост. Когато тези проценти се надхвърлят, вие излизате на печалба. Борбата е за повече туристи, а не за по-високи цени“, обясни той.

И посочи, че в момента могат да се видят изключително ниски цени на превозвачите и между 10 и 30% намаления при онлайн туроператорите, ако се резервира почивка сега.

Най-силно от кризата в Близкия изток е пострадал луксозният сегмент. Но Драганов разясни, че у нас това не е така, тъй като ние нямаме такъв вид клиенти. „България е на средно ниво. Ние сме малко по-евтини от Гърция и малко по-скъпи от Турция, когато става въпрос за масовия туризъм“, констатира той.

Експертът беше категоричен, че очаква добър летен туристически сезон.

Зимният туристически сезон също приключва с много добри резултати. Драганов даде и конкретика. Януари се отчита 6% ръст по отношение на чуждестранните туристи, през февруари – с 2%, а март запазва нивата си от миналата година, при положение, че кризата започна на 28 февруари.

„Ще има и един много силен Великден. Българите пътуват интензивно, което се видя и на Цветница. Сега има и ученическа ваканция. Над 420 000 пътувания имаме само последните няколко дни на българи в България. И отделно към 80 000 отиват в чужбина“, посочи той.