"Лукойл" България получи отсрочка от санкциите на Великобритания

Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса в следващите три месеца да продължи да работи с бургарската рафинерия "Нефтохим" и с бензиностанциите "Лукойл" в България, които са част от активите на санкционираната от Лондон руска петролна компания.

Съгласно издадения на 14 ноември 2025 г. лиценз до 14 февруари 2026 г. се разрешават плащания към или от дружествата на "Лукойл България" по всякакви съществуващи или нови задължения или договори. В документа обаче се посочва, че Министерството на финансите на Великобритания може да променя, отменя или спира действието на този лиценз по всяко време.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително "Лукойл" и "Роснефт", заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна.

През октомври Великобритания издаде специален лиценз, позволяващ на бизнеса да работи с две германски дъщерни дружества на санкционираната „Роснефт“, тъй като те са под германски държавен контрол. Подобен лиценз издадоха и САЩ.

