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"Лукойл": Няма опасност от недостиг на дизел за България

11 октомври 2026, 8:37 часа 597 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
"Лукойл": Няма опасност от недостиг на дизел за България

България няма основание да се опасява от недостиг на дизел, докато „Лукойл Нефтохим Бургас“ работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар, посочват в своя позиция от рафинерията в Бургас.

Рафинерията произвежда между 240 000 и 260 000 тона дизел месечно при потребление в България до 190 000 тона. Това позволява да се покриват вътрешните потребности и да се изнася излишъкът, заявяват от „Лукойл Нефтохим Бургас“ относно износа на дизелово гориво и гарантирането на сигурността на вътрешния пазар.

От дружеството са категорични, че забраната за износ не създава повече гориво за българските потребители, а ограничава производството и поставя под натиск ефективността на рафинерията.

Източник: БГНЕС

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В позцията си от рафинерята заявяват още, че забраната за износ на продукти с висока добавена стойност като дизелово гориво и джет води до целенасочено намаляване на БВП на България и интернационализацията на българската икономика, което забавя икономическия растеж и предизвиква пропуснати ползи за обществото и влияе пряко на благосъстоянието на българските граждани, предаде БТА.

След новината за сделката между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, за износ на дизелово гориво, българският президент Илияна Йотова и политици излязоха със свои прочит и очаквания.

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Лукойл дизел
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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