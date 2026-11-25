За мен е чест и привилегия да обявя нова инвестиция в размер на 90 млн. долара от един турски гигант Тusaş Engine Industries при съвместна инвестиция със САЩ и американската компания GE Aerospace, обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Стана ясно, че новата инвестиция е във високотехнологично производство на компоненти за авиацията - авиационни двигатели в Пловдив и ще открие 170 нови висококвалифицирани работни места.

"Изборът на България за тази стратегическа инвестиция е ясен сигнал за доверие в политическата стабилност, в политиките на нашата държава", каза Пулев.

България става регионален хъб на авиационната индустрия

Според него с тази инвестиция България става регионалния хъб на авиационната индустрия.

"Днес съм тук за обявяването на една много важна инвестиция на Тusaş Engine Industries. Това е първата голяма инвестиция на Тusaş Engine Industries в чужбина. Решението за инвестицията стъпва на сътрудничеството между турските и българските власти", каза посланикът на Турция в България Мехмет Уянъ.

Той обяви, че наблюдава нарастващ интерес и доверие от страна на турските компании в България.

От своя страна представител на компанията обяви, че тя е създадена като съвместно предприятие между турската авиационна фирма и американската GE Aerospace, като от 1975 г. имат опит в разработването и производството на части за авиационната индустрия и 40 години са глобален производител на прецизни части.

Компанията работи не само за търговския пазар, но и за военни потребители в сферата на отбраната и обслужват авиационния флот на НАТО. ОЩЕ: Инвестиции в България от Саудитска Арабия: Специално внимание за електромобили

100% ръст на инвестициите в България

Мнистърът обърна внамание, че българското правителство създава нова инвестиционна инвестиционна архитектура, централно инвестиционно звено, осигуряват бързо административно обслужване, необходима експертиза и пълна институционална подкрепа.

Резултатите от тези политики вече са видими. 700 млн. евро нови проекти, сертифицирани в Българската агенция за инвестиции, които целят да създадат 3500 нови работни места. 100% ръст на преките чуждестранни инвестции от началото на годината", каза Пулев. ОЩЕ: Мащабна инвестиция: Над 14 млн. евро за обновяване на училища, детски градини и общежития