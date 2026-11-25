България има нужда не от един, а от три завода за барут, за да задоволи около 85% от вътрешните си потребности и да намали зависимостта си от внос. Това заяви министърът на икономиката Александър Пулев в предаването „Лице в лице“ по bTV. По думите му в момента българската отбранителна индустрия е изцяло зависима от внос на барут от трети страни, а доставките от държави като Сърбия и Египет до голяма степен са блокирани по геополитически причини. Затова изграждането на собствен производствен капацитет е въпрос не само на икономическа необходимост, но и на национална сигурност и суверенитет.

Пулев коментира информацията за предстоящото изграждане на нов завод за барут с 60% турско участие. Той уточни, че все още не може да разкрие подробности за проекта заради подписано споразумение за поверителност. Очаква се компанията да представи публично акционерната си структура и опита си в бранша на пресконференция днес или утре.

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Министърът обясни, че проектът преминава през процедура по проверка и оценка от компетентните контролни органи и служби. На 14 декември той очаква да получи становищата на всички заинтересовани институции в качеството си на председател на скрийнинг комитета. Ако процедурата приключи успешно, на 14 или 15 декември държавата ще представи официално подробностите около инвестицията. Първата копка на завода се очаква да бъде направена в началото на следващата година.

Александър Пулев беше категоричен, че новият проект няма да измести инвестицията на германската компания „Райнметал“ в България. Напротив – според него двата завода ще имат синергия, тъй като ще произвеждат различни видове барут и ще могат да си взаимодействат като доставчик и клиент.

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„Единият завод не е за сметка на другия завод“, подчерта министърът. Той обясни, че новото предприятие ще произвежда цялата гама от суровини, а това ще осигури по-добра суровинна база за специализираното производство на „Райнметал“.

По отношение на критиките, че правителството насочва инвестиционната си политика прекалено много на изток и допуска риск България да се превърне във входна врата за китайски капитали към Европейския съюз, Пулев заяви, че страната следва политика на диверсификация. Той подчерта, че България остава пълноправен член на ЕС и НАТО и продължава да развива отношенията си със стратегическите партньори в Европа и САЩ. Според него обаче националният интерес изисква да се търсят инвестиции и в сектори, в които Китай има водещи позиции, особено при производството на електрически автомобили.

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Министърът посочи, че автомобилният сектор формира около 10% от брутния вътрешен продукт на България и в него работят близо 100 000 специалисти. Той предупреди, че страната не може да остане безучастна на фона на преструктурирането на европейската автомобилна индустрия и преместването на производствени мощности към Китай.

„Няма да сме полезните идиоти, които винаги да се хванем на влака в последния момент и да пропуснем всички тези възможности“, заяви Пулев в отговор на опасенията за китайското икономическо влияние.

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