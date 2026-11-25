Износът на руски петрол през 2026 година вече е рекорден - това съобщава Bloomberg. Обаче това всъщност не е добра новина за Русия, става ясно от анализа на данните от американската информационна агенция.

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През настоящата 2026 година Русия е изнасяла средно по 3,65 млн. барела суров петрол дневно, което е най-голямото количество от началото на пълномащабната война с Украйна, която започна по заповед на руския диктатор Владимир Путин. А причините за този рекорд са две - подпалената от американския президент Доналд Тръмп война с Иран, започнала на 28 февруари, 2026 година с бомбардировка, която уби аятолах Али Хаменей, както и прецизните многобройни украински въздушни удари по най-големите руски рафинерии. Заради втория фактор, Русия няма възможност да преработва петрол нормално и е принудена да изнася суровината, тъй като мястото за складиране не е неограничено.

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И именно защото руснаците изнасят суров петрол, а не горива и готови петролни продукти, приходите са по-ниски. Bloomberg посочва, че седмичните приходи от петрол за Руската федерация вече са на най-ниското си ниво от 11 седмици насам - 1,94 млрд. долара в периода 16-22 ноември. А между 23 октомври и 22 ноември средните седмични приходи на Русия също намаляват, до 2,27 млрд. долара. За капак всъщност руският петрол се оказа по-неизгоден като цена за един от най-големите пазари за Русия, защото доставките от Персийския залив започнаха да идват с по-големи отстъпки спрямо руските - НАУЧЕТЕ ОЩЕ: Русия е загубила 40% от доставките си на петрол за Индия