Правителството ще даде по 50 евро за посрещане на коледните празници на близо 530 хиляди души от уязвимите групи. За целта кабинетът "Радев" одобри допълнителни разходи в размер на до 30 млн. евро по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2026 година. Средствата се изплащат от Агенцията за социално подпомагане, се казва още в съобщението на правителствената информационна служба след днешния Министерски съвет.

Кой има право на тази помощ?

Съгласно Закона за социално подпомагане такава подкрепа ще получат хора, които имат право на еднократни, месечни или целеви социални помощи или помощи за отопление за текущия зимен сезон. ОЩЕ: Проектът за Бюджет 2027: Всички числа и идеи - данъци, доходи, основни показатели

Право на коледни добавки имат и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания; деца без право на наследствена пенсия от починал родител; деца в социални услуги, получаващи месечни помощи и деца, настанени при роднини, близки или в приемни семейства.

Новата целева помощ ще бъде изплатена и на младежи, между 18 и 21 години, напускащи резидентна грижа, подкрепени с помощ за покриване на първоначални потребности; на ветерани от войните, както и военноинвалиди и военнопострадали, получаващи помощ от Агенцията за социално подпомагане. ОЩЕ: Мерките за транспорта: Ще пресекат ли поскъпване на автобусните билети?