Износът на суров петрол от страните от Персийския залив достигна нивата си отпреди войната тази есен. В стремежа си да си възвърнат пазарния дял, доставчиците агресивно се конкурират за купувачи. Един от най-големите вносители, Индия, започна активно да се връща към традиционните източници на покупки, съобщи Bloomberg. Според оценки на Kpler, тя е намалила покупките си на руски суров петрол с 40% от рекордните 2,8 милиона барела на ден през юли до 1,6-1,7 милиона барела, очаквани до края на ноември, съобщи themoscowtimes.

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Високи цени

Според експертите продавачите на руски петрол се опитват да поддържат високи цени, което кара индийските рафинерии да преминат към барели от Близкия изток. По думите им иракските и саудитските сортове се продават с отстъпка от референтния дубайски сорт, докато руските сортове се продават с премия. Освен това, доставката от Русия, където украинските дронове са прекъснали черноморските пътища, е скъпа поради разстоянията, рисковете и логистичната несигурност, казва Сумит Ритолия, старши мениджър в Kpler: „Индийските рафинерии все повече търсят алтернативни източници – не само за да оптимизират разходите при закупуване на петрол, но и за да подобрят сигурността на доставките и да намалят зависимостта от който и да е източник.“

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Руските доставки

През ноември руските доставки ще бъдат най-ниските от началото на войната в Близкия изток. През февруари Русия и Саудитска Арабия продаваха приблизително еднакви обеми суров петрол на Индия дневно – около 1,05 милиона барела. Ирак беше третият по големина доставчик с 0,97 милиона. Но още през март, поради затварянето на Ормузкия проток, петролните потоци се промениха драстично: Русия започна да изпраща над 2 милиона барела на ден към Индия, докато двете страни от Близкия изток изпращаха общо само 0,8 милиона. През април продажбите от Ирак спряха напълно.

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Русия ще остане най-големият доставчик на петрол за Индия, но печалбите от войната в Близкия изток бяха напълно компенсирани. Обемите на суров петрол се върнаха към нивата от 2023–2025 г., когато се колебаеха между 1,4 милиона и малко над 2 милиона барела на ден.

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