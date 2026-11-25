"Булгаргаз" ще търси възможности за намаляване на предложената цена на природния газ за декември, която е 66,83 евро/MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това стана ясно по време на откритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което беше обсъдено заявлението на обществения доставчик. Изпълнителният директор на дружеството Георги Татарски се ангажира да използва всички възможности за максимално намаляване на първоначално предложената цена.

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Като основни пречки пред по-сериозното поевтиняване той посочи високите цени на международните газови пазари и ограничения капацитет за съхранение в газохранилището "Чирен".

"Над 70% от количествата в ценовия микс за декември са втечнен природен газ от терминали в Гърция и Турция, чиято цена е обвързана с котировките на нидерландската газова борса TTF. Те са достигнали 100 евро/MWh. Съхраняваните количества в "Чирен" пък са разчетени за целия зимен сезон и не могат съществено да повлияят върху цената за декември", обясни Татарски.

В ценовия микс са включени още доставки по дългосрочния договор с Азербайджан, втечнен природен газ по договори с търговци, както и добив от газохранилището в "Чирен".

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски призова "Булгаргаз" да включи всички възможни резерви в окончателното си ценово заявление, така че повишението на цената да бъде възможно най-малко.

Окончателното решение за цената на природния газ през декември регулаторът ще приеме на 1 декември 2026 г.