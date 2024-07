Масовият IT срив: Кои авиокомпании и летища имат проблеми?

Заради масовия срив на интернет по целия свят, засегнал и летищата, редица авиокомпании обявиха прекъсвания на работата, отмениха или отложиха полети.

Turkish Airlines съобщи за проблеми при продажбата на билети и резервации поради срив в информационните системи.

Европейската авиокомпания "Райънеър" (Ryanair) съобщава, че изпитва "потенциални смущения в мрежата", които според нея се дължат на прекъсване от трета страна. Авиокомпанията съветва всички, които пътуват днес, 19 юли, да проверяват приложението на Ryanair за актуализации на своя полет.

Днешният полет FR8840 от Берлин (Бранденбург) за Летище София (Терминал 2), изпълняван от "Райънеър", е отменен, сочи информация на сайта на софийското летище.

This is what global disruption looks like at airports around the world



Flights are canceled, and instead of the usual information, screens display messages about Windows system recovery. pic.twitter.com/U9kw33MoOd — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2024

Базираните в САЩ авиокомпании United, Delta и American Airlines обявиха "глобално спиране на полетите" за всички свои полети. Тези, които в момента са във въздуха, ще продължат, но излитания няма да има.

❗️Airlines in the US have experienced widespread disruptions. Major carriers have suspended flights due to connectivity problems



Flights already in the air are continuing, but no new flights are taking off. Details are not yet available.



Technical glitches have also been… pic.twitter.com/EDkAeUpQBv — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2024

Австралийската авиокомпания Jetstar обяви, че не може да регистрира пътниците. Около половин час по-късно Virgin Australia съобщи, че е настъпило "пълно спиране на полетите", като "няма нито кацащи, нито излизащи полети", пише BBC.

Япония обяви, че Jeju Air, Qantas, HK Express и Spring Japan имат проблеми със своите системи.

Проблеми на летища

Амстердамското летище "Схипхол" съобщава за закъснения, причинени от прекъсване на информационните технологии.

❗️The global disruption has affected the work of major airports, banks and companies worldwide



Microsoft notes that the situation is gradually stabilizing after numerous complaints about problems accessing the company's services.



Work on troubleshooting continues pic.twitter.com/K5HYx492Db — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2024

Междувременно на лондонското летище "Станстед" някои регистрации се извършват ръчно, но "полетите все още се изпълняват нормално". "Основните ни оперативни системи не са засегнати", казва говорител, но "някои услуги, свързани с машини за плащане на дребно, бяха засегнати".

Летището в Берлин е публикувало в профила си в X, че има забавяне на регистрациите поради "техническа повреда".

В Испания е съобщено за "инцидент" на всички летища в страната. "Работим за разрешаването му във възможно най-кратък срок. Междувременно операциите продължават с ръчни системи", съобщават от испанския летищен оператор.

На летището в Единбург е имало прекъсване на услугите, тъй като компютърна грешка е довела до неправилно функциониране на екраните за заминаване.

В Нова Зеландия международното летище "Крайстчърч" съобщава, че има проблеми с информационните технологии в редица системи, което може да повлияе на пристигащите и заминаващите полети.

Японското летище Нарита, което се намира на около 60 км от Токио, съобщава за проблеми.

В Индия от летището в Делхи обявиха, че някои услуги са били временно затруднени.

Хаос има и на летище Сидни. Първите информационни екрани на таблото за заминаващи бяха празни, а поне една авиокомпания, Jetstar, обяви, че не може да регистрира пътниците.

Причините

Редица пострадали компании съобщават, че причина за сривовете са проблеми в цял свят на технологичните компании "Краудстрайк" (Crowdstrike) и "Майкрософт" (Microsoft).

Американският технологичен гигант "Майкрософт" обяви, че предприема "действия за смекчаване" след проблеми с обслужването. Според компанията потребители може да нямат достъп до приложенията на "Уиндоус 365", базирани в облак. Абсолютно всички компютри с Windows с инсталирана програма CrowdStrike не функционират.