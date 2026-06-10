Мелони ще намалява още данъците за средната класа

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че правителството ѝ ще продължи политиката на намаляване на данъчната тежест за средната класа и категорично отхвърли идеята за въвеждане на данък върху богатството. "Нямаме намерение да спираме. Искаме да направим още повече за намаляване на данъчната тежест върху средната класа“, заяви Мелони пред представители на бизнеса.

Тя припомни, че с бюджета за 2026 г. правителството е намалило ставката за доходите между 28 000 и 50 000 евро от 35% на 33%.

Премиерът разкритикува предложенията за облагане на богатството. "Други говорят за данък върху богатството, но ние работим така, че италианците да могат да постигнат благосъстояние след години на усилия и жертви", каза тя, цитирана от АНСА.

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Мелони коментира и мерките срещу т.нар. "кухи фирми" - дружества, които се регистрират, издават фактури, често за фиктивни сделки, а след това бързо прекратяват дейността си, за да избегнат проверки и данъчни задължения. "Това не е бананова република. Тук правилата трябва да се спазват", заяви тя.

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