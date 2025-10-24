Мерц не губи надежда, че ще получи изключение от санкциите за германския бизнес на "Роснефт"

Канцлерът на Федералната република Фридрих Мерц очаква германският бизнес на "Роснефт" да получи изключение от американските санкции срещу руската компания. Мерц заяви, че въпросът ще бъде обсъден с администрацията на американския президент. В сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че налага санкции върху двете най-големи руски петролни компании – „Лукойл“ и „Роснефт“.

„Роснефт“ в Германия се контролира от германските власти, но е собственост на Русия и е ключов доставчик на петрол до бензиностанции и някои летища в най-голямата икономика на Европа. Унгария също търси начини да заобиколи санкциите, обяви премиерът Виктор Орбан.

Междувременно американски медии съобщиха, че най-високопоставеният икономически пратеник на Русия е в Съединените щати. Според информацията Кирил Дмитриев ще се срещне с представители на администрацията на Доналд Тръмп.

