Мерц не губи надежда, че ще получи изключение от санкциите за германския бизнес на "Роснефт"

24 октомври 2025, 19:50 часа 622 прочитания 0 коментара
Канцлерът на Федералната република Фридрих Мерц очаква германският бизнес на "Роснефт" да получи изключение от американските санкции срещу руската компания. Мерц заяви, че въпросът ще бъде обсъден с администрацията на американския президент. В сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че налага санкции върху двете най-големи руски петролни компании – „Лукойл“ и „Роснефт“.

„Роснефт“ в Германия се контролира от германските власти, но е собственост на Русия и е ключов доставчик на петрол до бензиностанции и някои летища в най-голямата икономика на Европа. Унгария също търси начини да заобиколи санкциите, обяви премиерът Виктор Орбан.

Междувременно американски медии съобщиха, че най-високопоставеният икономически пратеник на Русия е в Съединените щати. Според информацията Кирил Дмитриев ще се срещне с представители на администрацията на Доналд Тръмп.

