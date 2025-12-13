Човекът, който описа българската душа: Най-съкрушителните истини за нас са в неговата книга

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина плюс повод за гордост за всеки българин.

Иван Хаджийски (1907–1944) е публицист и изследовател на българската народопсихология; един от основоположниците на социологията у нас. С едно старо колело той обиколи цяла България, за да напише своя грандиозен труд върху българската душевност.

Кратки биографични данни

Роден е на 13 октомври 1907 г. в Троян. Завършва Търговската гимназия в Свищов; след това постъпва в Софийския университет, където следва философия и право.

Загива на 4 октомври 1944 г. едва 36-годишен, като военен кореспондент на фронта към щаба на Втора българска армия в боевете край Власотинци (Сърбия). Погребан е на същото място на кота 807 на връх Висока чука, а по-късно тленните му останки са пренесени и препогребани в Троян.

"Трудът на живота ми"

Фундаменталният му труд, с който оставя дълбока следа в българската публицистика и социология, е "Бит и душевност на нашия народ". Издаден е в три тома - първи том през 1940 г., втори том посмъртно през 1945 г. и трети том — частично изгубен и посмъртно възстановен, включително с помощта на една от дъщерите му, Мария, излиза от печат през 2002 г.

Всъщност Хаджийски оставя след смъртта си хиляди страници записки, част от които не са били систематизирани, част от ръкописите му са били незавършени и разпилени между роднини, приятели и институции. Дори последния си ръкопис, който пише на позицията, където е военната му част, поверява преди да загине на командира си, генерал-майор Кирил Станчев. При бомбардировките над София през Втората световна война част от архива му е повредена. Десетилетия наред се е смятало, че някои материали за планирания трети том са изчезнали. В крайна сметка обаче всички известни ръкописи, предназначени да влязат в този трети том, са били събрани, внимателно реставрирани и намират своето място в последната част от голямата му творба.

"Бит и душевност на нашия народ" представлява сбор от есета и аналитични текстове, посветени на характерните черти на българина.

В него Хаджийски изследва българската народопсихика, манталитет и социални поведенчески модели, опитвайки се да обясни защо българското общество реагира и се развива по определен начин в историческите и социални условия на XX в. Обръща внимание на такива черти като "дребнособственическата" менталност, страха от публичност, завистта, масовата склонност към подражание и масовите илюзии. Но той не само критикува, а е и оптимист, че българинът може да промени както културните си навици, така и институциите в държавата.

Трудът му е базиран както на неговите лични наблюдения и разговори със сънародници, така и на събирана етнографска информация, и е обогатен с исторически и литературни примери.

Самият Хаджийски няма никакви съмнения, че това е трудът на живота му, заявявайки: "Изпълних дълга си към литературата с написването на това изследване. Мога да не пиша нищо повече. Това е моят живот."

Влияние

В България Хаджийски е смятан за един от основоположниците на българската социология и народопсихология и творбата му често е цитирана в различни дискусии и изследвания за националните черти на българина. Трудът му е използван от поколения учени и публицисти.

Някои цитати

Думите "българин" и "българска работа" у нас често се употребяват като най-унизителни нарицания.

У нас е установена презумпцията: всеки е мошеник до доказване на противното, съгласно която умните хора казват: Отнасяй се с всекиго като с мошеник; тежестта на доказване на противното лежи върху него.

Колко политици у нас са политици, понеже не ги бива за нищо друго; които, след като сами са се убедили, че не са в състояние да оправят собствените си работи, са добили кураж да оправят работите на цяла България?

Нима не е вярно: когато някой се похвали, че работи в благотворително дружество, ние го питаме със съответно смигване: "Е, пада ли нещо?"

Ние не можем да се похвалим с особена социална дисциплина. Държавна вещ у нас е тази, която може да се обсеби без всякакво гризене на съвестта. Такова отношение имаме въобще към имуществата на юридическите личности (общини, дружества), чието безнаказано "докопване" е чисто и просто геройство. Колко души гледат на държавата само като на институт, чрез който косвено се богатее, а не като на пряк извор на забогатяване? Съществуват ли у нас примери на нравствено линчуване на обсебителите на обществени средства? Колко пъти е прилаган законът за преследване на незаконно забогателите чиновници, гласуван още през 1895 г.?