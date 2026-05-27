НАТФИЗ отличи своите "НАЙ-НАЙ-НАЙ" под надслов "Пазим сърцето"

На бляскава церемония под мотото "Пазим сърцето", Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ) отличи абсолвентите с най-ярки и значими учебни и творчески постижения. Церемонията се проведе за XXI-и път и бе уважена от министъра на културата - Евтим Милошев, заместник-министъра на образованието и науката - проф. д-р инж. Сеня Терзиева - Желязкова, заместник-кмета на София - Ирина Дакова, както и множество официални гости и представители на театралната и филмова гилдия.

Наградите НАТФИЗ "НАЙ-НАЙ-НАЙ" получиха 29 дипломиращи се студенти, както и три представления от афишите на Театър НАТФИЗ и Куклен театър НАТФИЗ. Връчени бяха и две специални отличия - стипендия в категория "Анимация" на стойност 1000 евро, предоставена от Анимационно студио "Чайка", и приз "Пазим сърцето" - в размер на 2000 евро, предоставен от MP Studio и фестивала на светлините LUNAR.

Публиката в залата аплодира изпълнения на студентите от специалности "Актьорство за куклен театър", "Театър на движението" и "Актьорство за драматичен театър". Бяха прожектирани и видео колажи с игрални новели, анимационни филми и фотографии на дипломантите от факултет "Екранни изкуства" на НАТФИЗ.

Сред гостите, които връчиха наградите на победителите, бяха изявени възпитаници на НАТФИЗ - актьорите Весела Бабинова, Тодор Дърлянов, Кирил Недков, председателят на Сьюза на артистите в България - Христо Мутафчиев, изтъкнати режисьори, продуценти и аниматори, директори на театри и представители на партньорски организации.

Отличие беше връчено и на самата Академия, по случай изключително високата оценка за институционална акредитация - 9.51, която ректорът - чл.- кор. проф. дфн Мирослав Дачев, получи от председателя на Национална агенция по оценяване и акредитация - проф. д-р Елиза Стефанова. Церемонията се проведе на Голяма сцена в Театър НАТФИЗ на 26 май.