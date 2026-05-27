На първо четене: Минималните пенсии скачат от първи юли

С пълно единодушие депутатите одобриха на първо четене увеличението на минималните пенсии, което трябва да влезе в сила от 1 юли. Предвижда се минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да нарасне от 322,37 евро на 347,51 евро.

Промяната е заложена чрез корекции в удължителния закон за бюджета, като според текстовете всички минимални пенсии за трудова дейност ще бъдат актуализирани с 7,8% по т.нар. швейцарско правило от средата на годината.

"Без тази поправка най-бедните пенсионери щяха да бъдат ощетени. Говорим за близо 800 000 души - около една трета от всички пенсионери у нас, които получават минимална пенсия", заяви Стефан Белчев от "Прогресивна България". Още: КНСБ иска минималната пенсия да е обвързана с минималната работна заплата

Необходимостта от промяната идва от факта, че минималните размери на пенсиите се определят със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, който все още не е окончателно приет.

Същевременно, по силата на Кодекса за социално осигуряване, всички пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат осъвременени от 1 юли със същите 7,8%. Законът обаче не предвижда автоматично увеличение на минималната пенсия, което налага изрична промяна в удължителния бюджетен закон.