Тревожна прогноза: Човечеството може да се съкрати наполовина до 2064 г.

Населението на Земята, което в момента надхвърля 8 милиарда души, може да намалее рязко в бъдеще. Учените обясниха при какви условия човечеството рискува да загуби половината от населението си.

Учените са моделирали сценарий, при който човечеството потенциално може да загуби половината от населението си в условията на мащабни глобални кризи. Това съобщава „ Дейли Мейл“.

Проучването е проведено от изследователи от Миланския университет, които са анализирали приблизително 12 000 години човешка демографска история - от неолита до наши дни.

Въз основа на получените данни учените създали математически модел, който възпроизвежда моделите на растеж на населението в различни исторически периоди. Той отчита, че понякога човечеството е нараствало бавно и стабилно, а на определени етапи - много бързо.

Авторите на изследването заявиха, че настоящата глобална траектория не показва предстоящ колапс. Те обаче решиха да анализират отделно така наречения „най-лош сценарий“, при който екологичните и ресурсните ограничения драстично намаляват способността на Земята да издържа настоящото население.

Изследователите са разгледали сценарий, при който „поддържащият капацитет“ на планетата – максималният брой хора, които Земята може да издържа в дългосрочен план, пада до около два милиарда. При тези условия моделът прогнозира бърз спад на световното население, като човечеството потенциално ще се намали наполовина до около 2064 г.

Авторите на статията подчертават, че не считат този сценарий за точна прогноза за бъдещето. Те го наричат ​​„илюстративен математически сценарий“, който демонстрира колко чувствителна може да бъде демографската система към резки глобални промени.

Сред факторите, които теоретично биха могли да доведат до подобно развитие, учените посочват климатичен колапс, мащабни пандемии, глобални конфликти и недостиг на ресурси. Изследователите споменават също глобалното затопляне, пандемията от COVID-19 и спада в раждаемостта сред факторите, които будят безпокойство.

В статията се споменава и един от най-известните демографски сценарии на миналия век - така нареченият сценарий на „страшния съд“, предложен през 1960 г. По това време се е предполагало, че населението на Земята може да нарасне почти неконтролируемо, което би могло да доведе до масово измиране. Съвременните изследователи обаче отбелязват, че човечеството е избегнало подобно развитие, тъй като раждаемостта в света е започнала постепенно да намалява.

Междувременно ниската раждаемост също е проблем. Миналата година друго проучване показа, че коефициент на раждаемост от 2,7 деца на жена може да е необходим, за да се поддържа населението в дългосрочен план. Преди това 2,1 се смяташе за достатъчен.

За сравнение, Обединеното кралство има среден коефициент на плодовитост от 1,41 деца на жена, а САЩ - 1,62. Учените се опасяват, че по-нататъшният спад на тези нива може да доведе до недостиг на хора в трудоспособна възраст и увеличен натиск върху здравните и пенсионните системи.

Илон Мъск също многократно е говорил за рисковете от демографски спад. Той заявява, че ниската раждаемост може да доведе до недостиг на работна ръка, увеличаване на дълга и натиск върху здравната и пенсионната система.

