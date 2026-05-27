Експерт по наркотрафика поема висок пост в Агенция "Митници"

Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на Агенция "Митници". Това става със заповед на заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев, съобщиха от митническата служба. Назначаването му е в съответствие с приоритетите за засилване на борбата с трафика на наркотични вещества, повишена координация с националните и международни правоприлагащи органи и развитие на административния и на оперативния капацитет на митниците в областта на борбата с митническите нарушения и престъпления.

Кой е той?

Стефан Бакалов има над 35 години стаж в системата на Агенция "Митници" в областта на борбата с наркотрафика и митническото разузнаване и разследване. Заемал е различни позиции в системата на митниците. Има повече от 24 години ръководен опит като началник отдел "Борба с наркотрафика".

Магистър е по "Международни отношения". Преминал е множество международни обучения - в САЩ, включително в Академията на Агенцията за борба с наркотиците в Куантико (САЩ), в Сикрет Сървиз и други, както в различни европейски държави.

Представител е на Агенция "Митници" в групата "Помпиду" към Съвета на Европа. В ролята си на експерт към ООН – Офис за наркотици и престъпления (UNODC) има десетки мисии в страни от Африка, Азия и Европа по мониторинг, обучение, създаване и организиране на полицейски и митнически структури за борба с наркотрафика.