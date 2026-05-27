Черната дупка, която разбива теориите: Учените разгадаха мистерията на най-ярката галактика

Космическите обсерватории продължават да разгадават мистериите на ранната Вселена и да обясняват явления, които озадачават астрофизиците от години. Този път учените успяха да разгадаят природата на изключителната яркост на галактиката W2246−0526, която се появи само 1,2 милиарда години след Големия взрив и принадлежи към рядък клас обекти, скрити от горещ прах.

„Дейли Галакси“ съобщава за резултатите от ново мащабно проучване, което обяснява феномена на тази свръхмасивна структура.

Полярният прах като източник на аномално сияние

Галактиката W2246−0526 е най-далечният и най-ярък известен обект от този тип, излъчващ 100 трилиона пъти повече светлина от нашето Слънце. Основният „двигател“ на този процес е свръхмасивна черна дупка, която активно абсорбира материята. Дълго време обаче учените не можеха да разберат защо тя излъчва толкова огромно количество инфрачервена енергия, защото във видимия спектър галактиката остава почти невидима поради дебел слой космически прах, нагрят до 180 °C.

Екип от изследователи, ръководен от Хараламбия Барнабас, използва свръхчувствителни данни от телескопа „Джеймс Уеб“, за да създаде нови компютърни модели. Пробивът дойде, когато към симулацията добавиха облаци от полярен прах, разположени над и под черната дупка, не само около нейния екватор. Оказа се, че именно тези дебели прахови структури на полюсите абсорбират интензивно лъчение от активното ядро ​​и го преизлъчват в инфрачервения диапазон, действайки като гигантски космически усилвател на яркостта.

Чудовищната черна дупка и нейният бърз растеж

В допълнение към разрешаването на инфрачервения феномен, учените са изследвали и физическите параметри на самата галактика и нейното ядро. Оказва се, че централната черна дупка крие изумителна маса - около 23 милиарда слънца, което я прави една от най-тежките в ранната Вселена. Нещо повече, този чудовищен обект генерира самостоятелно от 72% до 81% от цялата енергия, излъчвана от галактиката.

В същото време астрономите са засекли изключително интензивен, но сравнително млад взрив от звездообразуване в системата, със скорост хиляди пъти по-голяма от тази в нашия Млечен път. Новите измервания показват, че черната дупка може да консумира материя с невероятна скорост, нарушавайки традиционните теоретични ограничения. Откритието предполага, че популация от такива екстремни галактики може да е скрита в далечната Вселена зад дебели слоеве прах, невидяни досега от изследователите.

