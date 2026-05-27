Харчене, кредити, внос: "Прегрява" ли българската икономика

"Прегрява" ли българската икономика? Все повече показатели сочат, че отговорът е "да".

Това твърди в свой анализ Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ).

По думите му само за няколко години износът предстана да бъде двигател на растежа, заместен от вътрешното потребление. От края на 2019 г. (точно преди Ковид) досега износът е нараснал в реално изражение с едва 12%, докато потреблението на домакинствата - с 31%, твърди икономистът.

За сметка на това почти огледално на потреблението расте вносът - с 33% за същия период, пише Богданов.

Очаква ни неминуема корекция

Според него това ясно се вижда от платежния баланс - дефицитът по текущата сметка нараства от 574 млн. евро през 2024 г. до близо 6.7 млрд. евро през 2025 г.

"България отчита най-висок ръст на потреблението на домакинствата в целия ЕС за 2025 г. (4.44%). Също така и най-висок реален ръст на продажбите на дребно за март 2026 г. (12.4% на годишна база). Безработицата е най-ниската в ЕС. България отчита най-висок ръст на разходите за труд в ЕС през 2024 г. (12.8% за 12-те месеца до декември) и през 2025 г. (14.2%). Ръстът на заплатите продължава да е висок и през първото тримесечие на 2026 г. - 16.1% в обществения сектор и 11.9% в частния сектор към март на годишна база", коментира Богданов.

По думите му всичко това се подхранва от съчетанието на бюджетна и кредитна експанзия: общите бюджетни разходи нарастват със 17.8% през 2025 г. и със 17% за 2026 г. (до момента), а банките отпускат на домакинствата по около 1 млрд. евро нови кредити месечно (ипотечни и потребителски) - най-висок ръст в еврозоната.

"Това не може да продължава безкрайно дълго, неминуемо следва корекция - и колкото по-късно започне тя, толкова ще е по-болезнена", категоричен е експертът.