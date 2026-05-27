България ще влезе в процедура по прекомерен дефицит до няколко месеца?

Европейската комисия ще контролира бюджета и политическите решения, тъй като в рамките на 2026 г. ще се озовем в процедура по прекомерен дефицит.

В това е убеден икономистът Кузман Илиев, лидер на партия "България може".

"Курсът на българската финансова система не е променен. Няма как и вълкът да е сит, и агнето - цяло", заяви той.

"Посланието е ясно: дефицитът остава прекомерно висок, частните инвестиции в реален бизнес и производство са наказани чрез вдигането на осигурителните прагове. Още пари за отбрана, огромни заплати и заводи за барут. Магистрали и стратегически енергийни проекти, "ама друг път"", допълни експертът.

Проблемите

Според него живеем назаем и сме шампиони по ръст на потреблението и ръст на потребителския и ипотечния кредит в ЕС.

"Милитаризират се както българската икономика, така и бюджетът на ЕС, който ще достигне 2 трилиона евро. А този бюджет ще се пълни с двойни вноски от страните членки, плюс "нов" корпоративен данък за над 300 работещи български компании в размер на стотици хиляди евро. На този фон в бюджета се очертава дефицит от 1,7 млрд. евро засега. Ввисят 2,5 млрд. за неразплатени фактури към бизнеса, 2,5 млрд. за "усвояване" по ПВУ и още 1,5 млрд. по "заема за Украйна", който ще се плаща с новите данъци и вноски от държавите", заяви той.

Илиев очаква един бюджет, който да се опита да се хареса на всички, което би било грешка. Според него проблемът е системен, предаде БНР.

"Надявам се управляващите, които имат пълната подкрепа на обществото, да се опитат да запушат дупките, да направят орязване на нефункциониращи цели сектори. И в никакъв случай да не си позволяват с арогантност, с регулации, със заплахи към тези, които работят, да се опитват да пълнят една дупка, която може да се запълни точно с обратното. Държавата да не е мащеха, а да бъде помощник на работещите, за да вкарат повече пари в системата. Това е съвсем различна философия", коментира той.

По думите му България вече се намира във форма на дългова спирала, която може да бъде укротена.

"Трябва орязване на непродуктивни разходи и сигнал, че няма да задушим онези, които вкарват пари в бюджета, като им вдигнем осигуровките. Да вкарваме пари в бюджета през работеща икономика, а не през осигуровки, които ще убият донора. И втората линия - България трябва да вземе политически решения, с които да си ограничи разходите. Нашата политика е функция на процеси, които са вън от нас", заяви още той.

