Министерството на иновациите пита бизнеса за нова стратегия

Министерството на иновациите и растежа (МИР) започна обществена консултация като част от процеса по междинна оценка на напредъка по изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027, съобщава МИР.

Междинната оценка цели да анализира дали тематичните приоритети на стратегията продължават да бъдат стратегически подходящи, както и ефективността на изпълнението, съответствието с регионалния подход и въздействието на стратегията върху бизнеса, академичните среди и обществото.

МИР кани представителите на бизнеса, академичните среди, неправителствени организации, социални партньори и гражданското общество да изпращат своите становища и предложения под формата на конкретни наблюдения за съотносимостта и ефективността на приоритетите, трудности при прилагането на стратегията, както и препоръки за подобряване на резултатите в бъдеще.

Още: Росен Желязков и Екатерина Захариева обсъдиха конкурентноспособността и иновациите

Особено ценни са примери от практиката по региони и предложения за адаптиране на тематичните области към актуалната икономическа и технологична среда. Интерес представляват и мнения дали са се появили нови предизвикателства или възможности, които не са били предвидени в стратегията, но вече оказват влияние върху дейността на участниците.

Предложенията и коментарите могат да бъдат изпращани в свободен текст с посочване на организацията и сектора на дейност. Получените коментари ще помогнат за адаптирането на стратегията към актуалните нужди на иновационната екосистема, посочват от ведомството. Срокът за получаване на коментарите в МИР е 30 септември.

Политици и посланици на форум в София: ЕС има нужда от развитие на иновациите