Мирчев: "Лукойл" не трябва да бъде руска собственост

"Лукойл" не трябва да бъде руска собственост. Това каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента след като руската компания "Лукойл" е получила предложение от Gunvor Group за придобиване на нейните международни активи, в които е и българската рафинерия "Лукойл Нефтохим". Според него новината за предложението не означава абсолютно нищо на този етап, тъй като тепърва трябва да мине през съгласието на европейските регулатори и на САЩ.

"Освен това има обосновани съмнения дали новата компания не е под някаква форма под контрола също на Кремъл. Това, което искаме, е да има западен инвеститор, това да е ясно, да няма никаква връзка по отношение на Кремъл по отношение на рафинерията, тъй като тези големи финансови потоци, част от тях идват за финансирането на проруски партии, проруски групи, което е във вреда на нашия национален интерес", смята Мирчев.

Бюджета за 2026 г.

От "Да, България" определиха бюджета на държавата като левичарски, който напомня за управлението на Жан Виденов, като те са предоставили своите десни мерки.

"Това, което излезе вчера, е скандално - вдигане на осигуровките с 10%, вдигане на максималния осигурителен доход,. Дали това е тестване на почвата, за да се откажат от някои от по-скандалните неща, предстои да видим, но нашата твърда позиция е, че данъчно-осигурителната тежест не трябва да се вдига", каза другият лидер на "Да, България" Божидар Божанов.

Според него тези пари могат да бъдат намерени, ако се спрат корупционните разходи.