МРРБ предложи промяна в методиката, чрез която се индексират цени

Създаване на възможност за изменение на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на услуги, които формират стойността на договора за проектантските услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, и консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на Методиката за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат от инфлация, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Какво предвижда изменението?

Изменението предвижда още създаване на нов ред за индексация, която включва и авансовите плащания, като се цели равнопоставеност на всички изпълнители. Така ще се прилага единен ред по еднакъв начин към всички обществени поръчки с предмет "строителство", без значение каква е предвидената от възложителя схема за разплащане по договора. Създава се и правна гаранция, че компенсацията обхваща цялата стойност на изпълненото, при ясен ред за реализирането на мярката от страна на възложителите спрямо приетите към съответния момент строително-монтажни работи.

Още: Как са се раздавали крупните бонуси в АПИ: Експерт с предположения

Въвежда се и яснота в отношенията между страните по договора за обществена поръчка, като се посочва моментът, спрямо който следва да се определи индексацията на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация. За целта се предлага "изпълнени" да се замени с "приети" през съответното тримесечие строително-монтажни работи. Предлаганата промяна обуславя изпълнените през съответното тримесечие строително-монтажни работи да бъдат приети от възложителя, за да се счита по смисъла на Закона за обществените поръчки, че е налице изпълнение на договорно задължение. По този начин ще се осигури възможност индексацията да се прилага върху реално извършените, отчетени и приети дейности по договора за строителство.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация беше публикуван за обществено обсъждане през септември 2022 г. С промени в Закона за обществените поръчки от 2022 г. беше създадена разпоредба, съгласно която Министерският съвет приема методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация.

Индексации за милиони на договорите за "Хемус" и пътя Видин - Ботевград