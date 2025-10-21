Как откриването на природен газ в българската част на Черно море ще повлияе на икономиката?

Отключването на потенциала на природния газ в българската част на Черно море може да донесе значителни ползи за икономиката и енергийната сигурност на страната. Това е основният извод от проучване на EY по поръчка на OMV Petrom и NewMed Energy, цитирано от БТА.

Според анализа всеки 1 милиард евро, инвестирани в офшорни проекти, може да донесе до 5,2 милиарда евро в БВП и 1,5 милиарда евро в държавни приходи.

В анализа е посочено, че България продължава да разчита в голяма степен на вноса на природен газ, тъй като местният добив играе ограничена роля в задоволяването на търсенето. Докладът подчертава стратегическото значение на газа от Черно море за задоволяване на годишното потребление от около 2,7 милиарда кубични метра.

Последните открития и текущите разработки в Румъния, България и Турция засилват аргументите в полза на неизползвания ресурсен потенциал на Черно море, като подчертават нарастващата му роля като ценен източник на природен газ за региона, отчита анализът.

OMV Petrom и NewMed Energy напредват с дейностите по проучване в блок "Хан Аспарух". Двете компании наскоро осигуриха сондажния кораб, като началото на сондажните дейности се очаква през четвъртото тримесечие на тази година, е отбелязано в съобщението.

