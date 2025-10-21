Пазарът на недвижими имоти остава активен, но неочаквано намаляха сделките в София

През третото тримесечие на 2025 г. пазарът на недвижими имоти в България запази активността си на високи нива и продължи линията на постепенно нарастване на сделките, отчетени от началото на годината. Това се посочва в анализ на агенцията за недвижими имоти Arco Real Estate. Неочаквано обаче, най-големият пазар - този в София отчита корекция надолу след силно второ тримесечие на годината.

Брой на сделките с имоти

Броят на продажбите в столицата е 9 238 за третото тримесечие на 2025, след 10 647 през второто тримесечие и 8 588 през първото на същата година. Това означава спад от около 13% спрямо предходното тримесечие.

Пловдив продължава да расте и през третото тримесечие на годината, подкрепен от стабилно търсене и активно ново строителство. Сделки там са 4408 за разлика от предходното тримесечие на 2025г., когато те са били 4136 (ръст с 6,2%).

Във Варна са вписани 3870 спрямо 3695 за второто тримесечие на 2025г. (ръст с 4,5%), а в Бургас има почти равен брой сделки през третото – 2389 и второто тримесечие – 2388 на 2025 г.

Данните на Агенцията по вписванията показват, че общият брой продажби за страната през третото тримесечие на 2025 г. достига 58 184 спрямо 56 010 през второто тримесечие и 45 144 през първото тримесечие 2025 г., са посочва в анализа, където се отбелязва, че това е ръст от приблизително 3,9 на сто спрямо предходното тримесечие и близо 29 на сто спрямо първото тримесечие. Наблюдава се ръст на сделките спрямо същия период на 2024 година, когато общият брой на вписаните сделки е бил 54 138 (ръст със 7 на сто).

Очакванията са до края на годината са пазарът да запази стабилна динамика при продължаваща активност от купувачи и балансирано предлагане, се отбелязва в анализа.

Според данни на "Арко Риъл Естейт" през третото тримесечие на 2025 г. най-търсени са двустайните и тристайните апартаменти, като интересът е почти равностоен. По-слаб остава интересът към многостайните и едностайните апартаменти.

Предпочитани жилища

През третото тримесечие на 2025 г. най-активен продължава да бъде пазарът на жилища в строеж, задвижван от продължаващото изграждане на нови сгради в столицата и околните райони. Завършените и напълно обзаведени имоти, готови за нанасяне, остават дефицитни и се реализират бързо след излизане на пазара.

Най-голям дял от предлагането заемат двустайните и тристайните апартаменти, докато едностайните и многостайните остават ограничени като брой. Очакванията са през четвъртото тримесечие на 2025 г. предлагането да остане ограничено, особено при готовите имоти, което ще задържи цените стабилни.

По данни на агенцията се отчита спад в предлагането на къщи в близост до София спрямо предходното тримесечие.