Музей на храните и земеделието откриха в Рим

Музей и мрежа на храните и земеделието на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) бяха открити от президента на Италия Серджо Матарела и генералния директор на ФАО Ку Донгю днес, съобщи Организацията.

Отворено за обществеността и обхващащо приблизително 1300 квадратни метра, новото пространство е динамична образователна платформа, която обединява селскостопанско наследство и традиции, наука и иновации.

Разположен в централата на ФАО между "Циркус Максимус" и Колизеума в Рим, FAO MuNe е информативно, интерактивно и завладяващо преживяване, предназначено да направи сложни идеи за храната, селското стопанство и устойчивостта достъпни за всички. Слоганът му "Изследвай. Учи. Действай." превръща мисията на ФАО да сложи край на глада и недохранването в призив за действие, вдъхновявайки посетителите да превърнат знанията в действия.

Откриването се състоя по случай Световния ден на храната и 80-годишнината на ФАО.

